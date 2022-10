Humberto Michiles, vice de Amazonino no 1º turno, declara apoio à campanha de Braga

Ao lado de outras lideranças, que caminharam com o 23 no 1º turno, Michiles pediu a união em torno da candidatura de Eduardo Braga, o único que pode fazer o Estado avançar

A forte chuva, que caiu sobre a cidade de Manaus no final da manhã de ontem (15), renovou as esperanças de apoiadores da Federação PSDB-Cidadania, que teve no 1º turno Humberto Michiles como candidato a vice-governador, que compareceram ao auditório do Partido Cidadania, para expressar o apoio para o candidato da coligação ‘Em defesa da vida’.

O senador Eduardo Braga (MDB) chegou ao evento acompanhado da esposa Sandra Braga, da defensora pública e candidata que disputou o Governo do Amazonas no 1º turno, Carol Braz (PDT); do deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos); do secretário-geral do PSDB, Mário Barros e de Humberto Michiles (PSDB).

O candidato Eduardo Braga e o vice de Amazonino Mendes foram recebidos com fortes aplausos, expressões de aprovação e palavras de incentivo para continuar a caminhada em prol das mudanças que o estado e a população tanto aguardam. “Eu agradeço a presença de todos aqui, em especial de muitos que estão se expondo aqui para defender um ideal, defender a mudança. São pessoas corajosas, que não fogem da luta. Aqui, não temos covardes, todos querem a mudança assim como milhares de amazonenses, que, hoje, depositam suas esperanças no senador Eduardo Braga”, destacou Michiles com convicção.

Ao pontuar as qualidades do candidato do MDB, que o credenciam para voltar a ocupar o cargo de governador do Amazonas, Humberto Michiles ressaltou o diferencial do gestor público que deixou um vasto legado em obras e serviços voltados para a população. “Eduardo vai cumprir suas propostas, beneficiando os que esperam por trabalho. Ele vai realizar o melhor governo da história do Amazonas por causa da sua competência, pela sua capacidade, pelo seu comprometimento. Como filho de políticos e como vice do Amazonino que defendeu a mudança, eu não poderia agir diferente. Juntos com o Eduardo, nós vamos mudar essa página da história do Amazonas”, afirmou Humberto Michiles.

Eduardo Braga agradeceu aos novos apoiadores que se juntam ao banzeirão do 15 e pontou que o povo não quer o continuísmo, mas o retorno da eficiência. “No 1º turno, 58% dos eleitores amazonenses disseram não para o atual governo. Foram os votos dados a mim, ao Amazonino, a Carol, ao Ricardo, ao Tuyuka, que somados representaram a maioria. Há 10 anos não se constrói um hospital no Amazonas; há 10 anos não se constrói uma maternidade no Amazonas, a última foi feita por mim, a Dona Lindú. As obras da saúde que estão aí foram construídas por mim e pelo Amazonino”, relembrou Braga.

O Mestrinho dizia que o Amazonas tinha que ir pelo rumo certo. Essa expressão nunca foi tão assertiva. O Amazonas tem que voltar para o rumo certo. A UEA tem que voltar para o rumo certo, a saúde tem que voltar para o rumo certo, a educação tem que voltar para o rumo certo. E rumo certo é com o 15”, afirmou Eduardo Braga, sendo abraçado pelos apoiadores do Cidadania, PSDB, PDT que começarão a fazer agendas conjuntas tanto na capital quanto no interior do estado.

