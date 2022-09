Humberto Michiles reafirma compromisso de Amazonino com professores do Amazonas

Professores lotados em escolas públicas de Manaus apresentaram ao candidato a vice-governador na chapa de Amazonino Mendes (Cidadania), ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), as demandas dos docentes amazonenses.

Durante o encontro, ocorrido na noite de ontem (13), o ex-secretário de Educação do Município e do Estado, Humberto Michiles, disse aos docentes que a classe “tem uma responsabilidade enorme de contribuir com a construção de um futuro melhor para todos, com novos caminhos e oportunidades de mudança para os amazonenses”.

“Fazer educação de qualidade dá trabalho, tem de fazer gestão, tem de ter acompanhamento, tem de cobrar. Exige-se um trabalho sério”, continuou.

Durante o encontro, Michiles reforçou o compromisso de Amazonino Mendes de valorizar os profissionais da Educação e “com ações sérias e bem planejadas que serão implementadas” pelo candidato ao Governo a partir de 2023.

Esperança

O professor-doutor Lúcio Lima disse que Amazonino Mendes é um gestor que representa a esperança aos docentes, sobretudo pela capacidade de realizações na área da educação. “Ele é um homem de grande conhecimento formado. Eu como professor, vejo nele uma pessoa de consciência, uma pessoa que construiu, que tanto fez, e que com certeza vai fazer muito mais. Ele tem experiência e conhecimento pra isso. Eu tenho esperança de que volte o que era antes, ter comida na mesa, ter melhor condição de viver nessa cidade”, comentou Lúcio. “Eu tenho esperança de mudança para melhor, uma mudança para qualidade de ensino”, completou.

Plano

Amazonino e Michiles firmaram compromisso para promover a valorização dos profissionais da educação; a ampliação da oferta das escolas de tempo integral e ênfase na tecnologia, tanto como área de formação quanto como instrumento de ensino; o fortalecimento e ampliação da UEA e do Cetam; e a criação da UEA Tech e UEA Bio.

Com informações da assessoria