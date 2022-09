Humberto Michiles leva propostas de Amazonino aos moradores do bairro Campos Sales

Ex-deputado federal defendeu a criação do maior programa de combate à fome da história do Amazonas

Depois de ter a candidatura homologada pela Justiça Eleitoral, o candidato a vice-governador na chapa de Amazonino Mendes (Cidadania), ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), foi recebido com festa pelos moradores do bairro Campos Sales, zona Oeste de Manaus, ontem (9). Beto Michiles divulgou aos comerciantes e comunitários da localidade o projeto de criação do maior programa de combate à fome da história do Estado, que será implantado a partir de 2023 por Amazonino.

“É um compromisso de Amazonino direcionar o Estado para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Nós temos as melhores propostas para estimular a geração de emprego e renda e amenizar o sofrimento da população”, declarou o candidato a vice-governador pela Federação PSDB-Cidadania.

Amazonino Mendes e Humberto Michiles implantarão a partir de 2023 o maior programa de combate à insegurança alimentar com o aumento para R$ 450 o valor do auxílio estadual, hoje, pago no valor de R$ 150. Amazonino também vai garantir um valor adicional às mães consideradas chefes de famílias e uma cesta básica digna às mulheres. O candidato expandirá o programa Leite do Meu Filho para todos os 62 municípios, projeto que já beneficiou mais de 100 mil crianças de 0 a 5 anos, em situação de vulnerabilidade social, na capital.

Os candidatos da chapa “A Força do Povo” também vão construir 10 mil casas populares com o sistema de energia solar, além de retomar obras por todo o estado para estimular a geração de emprego e renda, entre outros projetos.

Realidade

Eraldo Reis, encanador, destacou as ações de Amazonino Mendes para o interior do estado e disse que o ex-governador sempre fez a sua gestão pelo povo do Amazonas. “Nós conhecemos o Amazonino. Ele conhece o Estado, conhece a realidade do povo do interior, ele tem competência para isso. Eu lembro do Terceiro Ciclo, em que o Amazonino levou os benefícios para comunidade onde morei, no rio Arari, em Itacoatiara”, relembrou o eleitor.

Com informações da assessoria