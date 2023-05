HPS Platão Araújo procura familiares de paciente internado na unidade

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Pronto Socorro Platão Bezerra de Araújo, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está internado na unidade e precisa da presença de acompanhante.

Jeorlan Azevedo Siqueira tem 46 anos e declara fazer parte da população em situação de rua. O mesmo ainda informa que possui familiares e que o nome de seu genitor é Junior Siqueira de Souza.

De acordo com o serviço social, o paciente chegou na unidade conduzido pelo Samu no dia 14 de maio de 2023, bastante debilitado, emagrecido, desnutrido e está sob cuidados da equipe do Hospital.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização de familiares do paciente do paciente que entre em contato pelos números 92 3647-4145, 3647-4140, 99214-3253 ou procure o Serviço Social do hospital.