HPS 28 de Agosto inicia consulta virtual com especialistas do Hospital Albert Einstein de SP

Os profissionais do HPS 28 de Agosto utilizarão o Cart, equipamento que possibilita a consulta à distância com especialistas em neurologia e cardiologia.

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), inicia o mês de junho ampliando os métodos de atendimento para dar mais agilidade às consultas médicas. A partir de agora, a unidade começa o processo por meio virtual nas especialidades de neurologia e cardiologia, utilizando um equipamento denominado Cart. O trabalho à distância foi possível a partir de uma parceria do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, com o Ministério da Saúde, que se estendeu à rede pública estadual.

“O novo sistema vai promover uma dinâmica mais ágil, dando mais conforto aos pacientes que necessitam passar por neurologistas e cardiologistas de forma emergencial. Com certeza é um avanço na unidade, são parcerias que incorporam a tecnologia e que estamos explorando no sentido de buscar melhorias nos atendimentos”, explica a diretora geral do HPS 28 de Agosto, Júlia Marques.

Profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein treinaram nesta quinta-feira, (01/06) a equipe médica e de enfermagem, profissionais que deverão operar o equipamento junto a pacientes para um diagnóstico mais rápido e assertivo. O Cart pertence ao hospital paulista, sendo cedido para órgãos públicos de saúde, disponível 24 horas por dia, contendo câmera de alta definição, computador, microfones, dentre outros acessórios.

O Cart faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), criado para colaborar com o fortalecimento do SUS. Qualquer profissional de saúde que tenha passado pelo treinamento pode acessar com o seu login e acionar um médico do hospital paulista em qualquer horário. Vale ressaltar que o equipamento é móvel podendo ser deslocado até o paciente impossibilitado de se mover.

“A parceria entre os órgãos para esse projeto de telemedicina vai trazer a possibilidade de uma segunda opinião nas áreas em questão, em que nossas equipes terão acesso direto aos especialistas do Albert Einstein, tirar dúvidas ou obter orientações em relação aos casos que possam surgir na unidade. Dessa forma, a gente pode ter uma consulta mais ampla que vai resultar em uma conduta e um tratamento mais rápido”, explica Marco Aurélio Oliveira, farmacêutico e bioquímico, do Núcleo de Educação Permanente (NEP), que está na coordenação interna do projeto.

Com informações da SES