Hospital Nilton Lins retoma atendimento especializado a crianças e jovens com TEA

O Hospital Nilton Lins (HNL) retoma esta semana, os atendimentos integrados voltados exclusivamente para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em sua sede no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

Em uma ala especialmente preparada para esta finalidade, a unidade de saúde dispõe de sete especialidades – Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia de Psicomotricidade, Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição – para o tratamento do TEA em um único local, oferecendo aos pais, familiares, e principalmente aos pacientes, maior praticidade e comodidade.

Além da estrutura e do ambiente exclusivo, único no estado voltado apenas para o atendimento do TEA, o diretor administrativo do HNL, Allan Monteiro, destaca a qualificação dos profissionais, médicos e especialistas que atuam no setor.

“Para atuar em conformidade com as normas e padrões exigidos pelos órgãos regulatórios, como a Agência Nacional de Saúde, também buscamos no mercado profissionais conceituados, e com especialização no atendimento de crianças e jovens com TEA, ou seja, em todos os procedimentos no HNL, os pacientes serão assistidos por profissionais com experiência comprovada na área”, acrescentou Monteiro.

Os agendamentos das consultas podem ser feitos pelo número de WhatsApp (92) 3643-2133 para pacientes particulares e também para aqueles do Plano de Saúde Bradesco, mediante reembolso, acordado com a seguradora.

Com informações da assessoria