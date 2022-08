Hospital Nilton Lins inicia atendimento vespertino de Fisioterapia com tarifa social

O setor de Fisioterapia do Hospital Nilton Lins (HNL) ampliou os horários de atendimentos infantis e adultos para o turno vespertino. A partir desta semana, além da parte da manhã (de 8h às 13h), os pacientes também poderão realizar consultas e tratamentos entre às 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Os atendimentos fisioterapêuticos fazem parte das Clínicas Integradas do HNL que ofertam serviços com tarifas sociais em diversas especialidades como Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

O agendamento de consultas pode ser realizado pelo WhatsApp (92) 3643-2133, ou diretamente no próprio hospital, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o fisioterapeuta do HNL, Marcos Andrade, entre as principais patologias atendidas no local estão as ortopédicas, respiratórias e neurológicas.

Esta última, segundo o especialista, teve um crescimento acentuado nos últimos meses, por conta das sequelas provocadas por casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Terceira Idade

Com estrutura e profissionais específicos para o atendimento infantil e adulto, o setor de Fisioterapia do Hospital Nilton Lins também é especializado no atendimento da terceira idade.

“Além da parte curativa das sequelas frequentes para a idade, como artrose, osteoporose, infecções de coluna e fraturas, a fisioterapia tem uma grande ação na prevenção para evitar e prevenir lesões futuras em pessoas com mais de 60 anos”, acrescentou Andrade.

Após o agendamento das consultas, os pacientes passam por uma avaliação clínica. Quando necessário, como no caso dos cardiopatas, é necessário apresentar o encaminhamento do médico especialista antes de iniciar os tratamentos.

Com informações da assessoria