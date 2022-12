Hospital Nilton Lins inicia atendimento médico e de exames a clientes do plano You Saúde

Unidade referência em Manaus, o Hospital Nilton Lins (HNL) inicia esta semana, os atendimentos clínicos, ambulatoriais, cirúrgicos e de exames de imagens para os clientes do plano You Saúde da cidade.

Com apenas nove meses no mercado local, a operadora já atende 8 mil pessoas em Manaus que passam a dispor dos serviços de Psiquiatria, Clínica Médica, Gastroenterologia, Dermatologia, Ginecologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Fonoaudiologia, Acupuntura, Fisioterapia, Nutrição, Ginecologia e Cirurgia Geral além de diagnósticos por imagens como radiologia, ultrassonografia e tomografia disponíveis no hospital.

O credenciamento foi firmado no último final de semana e de acordo com a coordenadora comercial para a Região Norte da You, Adria Camila, a escolha do HNL é uma conquista para os clientes da empresa.

“O HNL é uma importante referência nacional por sua estrutura, localização, equipamentos modernos e excelência profissional que certamente irá atuar de forma decisiva na assistência da crescente demanda e com os critérios e normas de qualidade que dispomos aos nossos clientes”, afirmou Camila ao acrescentar que já estão sendo avaliadas a ampliação da parceria com o HNL para outras especialidades, como a Pediatria.

Além dos atendimentos dos planos da You Saúde, o HNL dispõe em sua estrutura de um setor – Clínicas Integradas – aberto ao público, com tarifas sociais, estão à disposição da população atendimentos nas mais diversas especialidades em seu ambulatório e exames de raio-X, ultrassom e tomografia computadorizada.

Em outubro, o hospital inaugurou um setor exclusivamente voltado para o atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo aos pais, familiares, e principalmente aos pacientes, maior praticidade e comodidade, além de acesso a profissionais especializados e conceituados na área.

Para mais informações sobre horários para agendamento dos atendimentos, os interessados devem entrar em contato via WhatsApp, ou telefone, por meio do número (92) 3643-2133.

