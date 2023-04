Hospital Nílton Lins conta com atendimento multidisciplinar para crianças e adolescentes com TEA

O Hospital Nilton Lins (HNL) oferece atendimento exclusivo e integrado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sete especialidades durante todo o ano. Mas em abril, em especial, a instituição destaca a importância do esclarecimento sobre o autismo, no mês mundialmente dedicado a conscientização do tema.

Para oferecer um atendimento mais completo e eficaz para os portadores de TEA, o hospital conta com atendimentos em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia de Psicomotricidade, Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

Com essa abordagem multidisciplinar, os profissionais trabalham em conjunto para atender às necessidades individuais de cada paciente, garantindo uma intervenção personalizada e de qualidade única em Manaus.

De acordo com a diretora do HNL, Hildeth Neves, a equipe é altamente capacitada e treinada para lidar com as necessidades específicas dos pacientes desta faixa etária.

“Nós acreditamos que é fundamental oferecer um atendimento integrado e personalizado para as crianças e adolescentes autistas, considerando que cada caso é único e requer uma abordagem diferenciada”, disse o médico.

Conscientização

Além disso, o hospital promove ações de conscientização sobre o autismo durante todo o ano em suas redes sociais, para disseminar informações sobre o transtorno e combater o preconceito e a desinformação.

“É importante que as pessoas entendam que o autismo não é uma doença, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação, interação social e comportamento das pessoas”, acrescentou a diretora.

Com a atenção dedicada e o cuidado especializado da equipe do Hospital Nilton Lins, os portadores do TEA recebem o atendimento necessário para desenvolver suas habilidades e superar desafios, permitindo que elas vivam com mais qualidade e tenham um futuro mais promissor.

Para mais informações e agendar consultas em todas as especialidades, os interessados podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (92) 3643-2133 para pacientes particulares e também para os portadores dos planos de saúde Bradesco, You Saúde e Fusex.

Com informações da assessoria