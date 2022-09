Hospital Infantil Dr. Fajardo inaugura estrutura para atendimento de pacientes com lábios leporinos e fenda palatina

O Hospital Infantil Dr. Fajardo inaugurou, nesta quinta-feira (08/09), três ambulatórios adaptados em contêineres que atenderão crianças que fazem tratamento de lábios leporinos e fenda palatina. Com a estrutura, a unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) poderá ampliar o número de atendimentos voltados para pacientes que nascem com a malformação.

A entrega dos três ambulatórios no hospital, bem como a assistência cirúrgica dada às crianças, é resultado de uma parceria entre Governo do Estado, Instituto Yaçuri da Amazônia e a Instituição Filantrópica Smile Train, associações que atuam na causa da fissura labiopalatina. Atualmente, o Hospital Dr. Fajardo realiza uma média de nove procedimentos por semana.

“Lábio leporino é uma doença genética e tem distúrbios até mais sérios, com fendas que se aprofundam muito, então é necessário otorrino, acompanhamento psicológico, cirurgião plástico. Essa estrutura tende a crescer cada vez mais, e o trabalho que vem sendo oferecido é de excelência. A gente faz muita entrega e hoje é uma entrega que emociona a gente de poder estar ajudando um objetivo como esse”, afirmou Anoar Samad, secretário de Saúde.

O diretor do Hospital Infantil Dr. Fajardo, Aly Ballut, destaca a importância da parceria para o atendimento de pacientes não só do Amazonas como também de estados vizinhos, que procuram a unidade referência no tratamento.

“Essa parceria entre Governo do Estado, Hospital Fajardo e o Instituto Yaçuri está dando certo, tanto é que o serviço hoje é uma referência no estado do Amazonas e estados vizinhos, como Roraima, Rondônia, e comunidades indígenas que procuram o hospital”, afirmou.

Tratamento

De acordo com a presidente do Instituto Yaçuri da Amazônia, Laryssa Lopes, a nova estrutura vai proporcionar uma ampliação de atendimentos na parte ambulatorial, aumentando em até três vezes a quantidade realizada atualmente. Os ambulatórios contarão com mais dez profissionais divididos em especialidades como fonoaudiologia, otorrinolaringologia, enfermagem, psicologia e cirurgia plástica.

A fonoaudióloga destaca a importância do tratamento precoce logo após o nascimento da criança. No caso de lábios leporinos, a cirurgia deve ocorrer entre 3 e 6 meses de vida do bebê, enquanto na fenda palatina o procedimento é indicado de 12 a 18 meses.

“É tempo que o paciente está iniciando as primeiras palavras. É importante seguir esse tratamento para que o resultado seja cada vez melhor. Por isso a necessidade de ter essa equipe aqui na retaguarda recebendo esses pacientes o quanto antes e ainda mais dar continuidade a esse tratamento porque a cirurgia é o primeiro passo”, disse a especialista.

Vantagens

A autônoma Jade Benayon, de 30 anos, é mãe do pequeno Luigi Miguel, de apenas 8 meses e que nasceu com fissura labial. Com o espaço adaptado, ela avalia as vantagens para a continuação do tratamento do filho.

“É um caminho muito longo que eles têm que percorrer, de diversas cirurgias. O meu neném já passou pela primeira cirurgia, está com dois meses pós-cirúrgico, em fevereiro do ano que vem vai passar por outra. Ter esse acompanhamento de perto é maravilhoso porque eles tiram nossas dúvidas, acalmam nosso coração de mãe, sem contar que dão melhor qualidade de vida para os nossos filhos”.