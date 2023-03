Homem que roubou bola autografada por Neymar de Brasília é preso em Sorocaba

Ato ocorreu durante as últimas manifestações antidemocráticas na capital do Brasil

A Polícia Federal de Campinas realizou hoje (17), a prisão do homem que roubou a bola autografada por Neymar de Brasília durante manifestações golpistas, em Sorocaba, São Paulo. A ação das autoridades ocorreu durante a execução da operação Lesa Pátria.

A bola estava desaparecida desde a invasão ao Congresso Nacional no último dia 8 de janeiro, foi encontrada na Vila Jardini, em Sorocaba, no dia 28 de janeiro. Na ocasião, o autor do furto Nelson Ribeiro Fonseca Junior, de 31 anos, afirmou que estava com o artefato para a Polícia Militar e pediu orientações para saber o que fazer com ele.

Na declaração para as autoridades, o homem afirmou que encontrou a bola no chão durante a manifestação e a levou para casa por não ter encontrado um policial para a devolve-la no dia. O indivíduo ficou com a bola durante 20 dias até declarar que estava com o objeto.

Nelson chegou a ser levado à delegacia da PF, onde foi ouvido e liberado. A bola autografada foi apreendida para perícia e será encaminhada para a unidade de Brasília, onde é feita a investigação da invasão aos prédios dos Três Poderes.

O artefato foi um presente em comemoração ao centenário do Santos para o o deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia, em 10 de abril de 2012. Além do autografo de Neymar, outros personagens do clube na época também assinaram o objeto.

