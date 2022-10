Homem é preso por ferir PM com faca em local de votação no RS

Um eleitor de 63 anos foi preso neste domingo (2) após atacar um policial militar com uma faca no local de votação no Rio Grande do Sul. A ocorrência foi na escola Dorvalino Luciano de Souza, em Cerro Grande, no Norte do Estado.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, o mesário percebeu a arma branca e acionou a Brigada Militar. No momento da abordagem policial, o homem reagiu, ferindo o policial no braço.

O caso aconteceu na manhã de hoje. O policial sofreu apenas ferimentos leves, foi levado a um posto de saúde, medicado e liberado para retornar às atividade.

*Com UOL