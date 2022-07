Hoje é o Dia Mundial do Emoji, uma das mais criativas formas de comunicação do século

A data, 17 de julho, não foi escolhida por acaso. É justamente esse o dia que aparece no emoji de “calendário” no iOS. A Apple escolheu mostrar esta data na figurinha porque foi neste dia, em 2002, que o aplicativo de calendário iCal foi lançado no macOS.

E curiosidades sobre os emojis é o que não faltam. Você sabia, por exemplo, que um pacote com mais de 170 carinhas foi incluído no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York? Pois bem, isso é verdade e aconteceu há quase seis anos.

De lá para cá, a presença desses ícones na nossa vida só cresceu. Eles deixaram de ser usados exclusivamente nas conversas e postagens da internet e viraram estampas de camisetas, cadernos, acessórios de cozinha e itens de decoração.

Público elege melhor carinha

O sucesso das carinhas é tão grande que a Emojipedia está realizando a votação do World Emoji Awards 2022, um prêmio que irá revelar qual novo emoji é o mais popular na internet, qual representa melhor o momento atual e qual desenho que os usuários estão mais ansiosos para usar.

O World Emoji Awards ainda está recebendo votos para decidir a carinha que melhor resume o ano até agora e qual é a mais esperada. O resultado será divulgado no perfil no Twitter do World Emoji Awards.

Da Redação