Hoje é ‘Dia de Doar’ e a Casa Vhida espera arrecadar itens para Bazar Solidário de Natal

A mobilização faz parte de uma campanha nacional e na Casa Vhida acontece das 9 às 17h com expectativa de arrecadar produtos que possam apoiar o tradicional bazar de fim de ano

A Casa Vhida participa do Dia de Doar, iniciativa que faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação) e que, no Brasil, é liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). O objetivo é estimular pessoas físicas, empresas e organizações a praticarem a doação a instituições sem fins lucrativos, fortalecendo o hábito de doar. A ação ocorre em todo o país e a expectativa é que milhões de pessoas participem dessa grande onda de solidariedade.

Para a Casa Vhida, o Dia de Doar é uma oportunidade de arrecadar itens para o seu tradicional Bazar Solidário de Natal, uma das ações que angaria fundos para manutenção das atividades da instituição, que presta atendimento a bebês, crianças e adolescentes que convivem com o vírus HIV.

Quem quiser fazer a diferença nesse grande dia de solidariedade, pode contribuir doando: brinquedos, bijuterias, calçados, bolsas, roupas feminina, masculina e infantil, manta, cobertor, edredom, móveis, eletrodomésticos, material de construção, utensílios domésticos. A ação ocorre hoje (26), das 9h às 17h, e as doações podem ser entregues na rua Pedro Álvares Cabral nº 395, Dom Pedro.

Segundo a diretora de comunicação e marketing da Casa Vhida, Iêda Carvalho, doações constituem um dos importantes pilares que mantém a Casa. “Nós, da Casa Vhida, podemos falar de coração aberto o quanto as doações são importantes para que seja possível realizar todas as atividades que oferecemos. É sempre um grande desafio e iniciativas como essa são valiosas para que possamos continuar com o nosso propósito. Esperamos que mais pessoas sejam contagiadas com esse espírito de fazer o bem. Nosso coração se enche de alegria e, com certeza, cada item que chega contribui com a esperança e o sorriso das nossas crianças e adolescentes”, afirma.

Sobre a Casa Vhida

A Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida é uma organização sem fins lucrativos que atende – nos âmbitos da assistência social e saúde – bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas. Atualmente, realiza mais de 1.900 atendimentos, em duas frentes de ações: com os chamados ‘bebês expostos (nascidos de mães HIV positivo), que recebem produtos lácteos enriquecidos e são acompanhados desde o nascimento aos 24 meses de vida; e no apoio a crianças e adolescentes que já convivem com o vírus. A instituição possui uma equipe técnica composta por profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia e nutrição, além de uma estrutura que proporciona segurança, cuidado e socialização.

A Casa Vhida também recebe doações de alimentos não perecíveis, proteínas, material de higiene, limpeza e descartáveis.

Sobre o Dia de Doar

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday. No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR, o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e, neste ano, conta com a parceria do Instituto Mol. Esse ano, o Dia de Doar está incentivando também a realização das campanhas comunitárias, que mobilizam recursos locais para que sejam investidos na própria comunidade. No site é possível encontrar a lista de campanhas comunitárias que já foram realizadas no país, saber como liderar uma campanha e até um modelo de projeto de lei para cidades que quiserem formalizar a celebração do Dia. Mais informações estão disponíveis no site www.diadedoar.org.br, pelo e-mail contato@diadedoar.org.br ou nas redes sociais @diadedoar.

