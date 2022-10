Hoje acaba prazo para propaganda em rádio, TV, jornais e revistas

Nesta sexta-feira (28), acaba o prazo para a divulgação de propaganda eleitoral gratuita do segundo turno das eleições 2022 em emissoras de rádio e televisão. A medida está prevista na Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput, e art. 51, § 2º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 60.

Hoje também é o último dia para a divulgação paga de anúncios de propaganda eleitoral por veículo — em jornais e revistas — para cada candidato.

Além disso, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , nesta sexta também acaba o prazo para a realização de debates eleitorais no rádio e na televisão. Os encontros marcados para hoje não podem ultrapassar o horário de meia-noite.

Às 21h30 de hoje acontece o último debate presidencial do segundo turno das eleições . O evento será transmitido pela TV Globo e vai contar com a presença dos dois candidatos à Presidência da República: o ex-presidente Luiz Inácio Lula de Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

O encontro, marcado para ocorrer nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, vai ser mediado pelo jornalista William Bonner e pode ser assistido ao vivo pela própria emissora de televisão, pela GloboNews ou pelo G1 .

Segundo apuração do iG , Lula deve usar o debate para focar na questão econômica , para apresentar seus planos e conquistar os eleitores mais indecisos. Bolsonaro, por outro lado, deve aproveitar o encontro para pautar o caso das inserções em rádios do Nordeste .

Na última segunda-feira (24), a campanha do mandatário acusou emissoras de rádios de não estarem veiculando propagandas do PL . O presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, no entanto, negou o pedido de investigação do caso , porque, de acordo com ele, o pedido não apresenta provas concretas de irregularidade.

A segunda rodada de votação vai ocorrer no próximo domingo (30). De acordo com o TSE, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

No domingo, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

