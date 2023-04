Hermanitos promove hoje, ações gratuitas de saúde para migrantes e refugiados venezuelanos

Mais de 100 migrantes e refugiados venezuelanos são aguardados na Jornada de Saúde, que acontece hoje (14), das 9h às 15h, com a realização de diversos serviços gratuitos de saúde, vacinação contra Covid-19 e outras doenças, além de atividades de bem-estar e empregabilidade.

A ação faz parte do projeto “Vacina para Todos”, promovido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos e acontecerá na Rua Júpiter, localizada na comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã.

Os serviços gratuitos que serão oferecidos são de vacinação para adultos e crianças contra a Covid-19 e outras doenças como febre amarela e Hepatite, orientações de saúde da mulher e odontológica, além de mutirão para a criação de currículos e atividades de empregabilidade.

O Hermanitos também fará a distribuição de materiais informativos (como cartazes, flyer, cartilhas e outros impressos), além da divulgação de vídeos com orientações sobre a importância da vacinação, prevenção de doenças e como acessar a rede pública de saúde.

O projeto Vacina para Todos é realizado pelo Hermanitos, com incentivos da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), por meio do NPI EXPAND e SITAWI (Finanças do Bem). Juntas, essas instituições formaram uma parceria para apoiar a “Resposta à COVID-19”, na Amazônia brasileira.

Com informações da assessoria