Havan Manaus registra recorde de venda no primeiro fim de semana de funcionamento

A chegada da Havan no estado Amazonas é um sucesso na opinião dos diretores da empresa. O primeiro fim de semana de funcionamento da megaloja de Manaus registrou recorde de público, com mais de 60 mil pessoas visitando a Havan. A filial de número 172 da rede inaugurou na sexta-feira (24), marcando as comemorações dos 36 anos da varejista.

O fim de semana de inauguração de Manaus também teve números expressivos em vendas. Somente essa filial teve um faturamento total de R$ 5 milhões. Como é tradicional da varejista, a promoção de edredons de inauguração fez o público lotar a megaloja, vendendo quase 15 mil peças. A aposentada, Maria Custódia Souza foi uma das clientes que passaram pela Havan no dia da inauguração. Acompanhada de outros parentes, eles encheram dois carinhos com edredons. “Estávamos bem ansiosos pela inauguração. A loja é muito bonita e aproveitamos para comprar edredons para família toda”, comentou.

Além dos edredons, as vendas de mantas, que também estavam na promoção em toda a rede e fazia parte das ações de aniversário, somaram mais de 10 mil peças vendidas somente em Manaus. Para se ter ideia, toda a rede registrou no mesmo período, 60 mil peças comercializadas.

Alegria e gratidão

O dono da Havan, Luciano Hang, esteve em Manaus para inaugurar a megaloja. Fez a ação motivacional com a nova equipe, formada por 150 colaboradores. Fez a abertura das portas para o público e durante boa parte do dia fez fotos com os clientes. Além desta megaloja, muito em breve Manaus ganhará uma segunda Havan, na Avenida das Torres. “Foi emocionante inaugurar a primeira loja no Amazonas, esse é um estado muito especial para todo o Brasil. Essa inauguração marcou também o nosso aniversário de 36 anos. Chegar até aqui representou vencer muitos desafios e a recepção em Manaus, assim como acontece em todo o país, mostra que tudo vale a pena. Só tenho a agradecer ao povo manauara e aos nossos clientes de todo o Brasil, por construírem juntos a trajetória de sucesso da Havan”, agradece.

