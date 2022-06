‘Haha’, ‘kkk’, ‘23333’ e mais: veja como internautas riem nas redes sociais mundo afora

“Rsrs”, “hahaha” ou “kkkk”. Cada um tem um jeito diferente de rir na internet, mas as variações ficam ainda maiores quando pensamos nas diferentes risadas praticadas online por falantes de vários idiomas.

Um mapeamento feito pela plataforma online que conecta alunos e tutores Preply, realizado em 26 línguas, mostrou que o Brasil não é o único lugar do mundo onde os internautas riem com “kkkk”: Portugal e Coreia do Sul também adotam a risada.

A combinação mais usada em todo o mundo é o clássico “hahaha”, embora alguns idiomas tenham formas de rir bastante inusitadas. Em tailandês, por exemplo, é usado o “55555”, enquanto os falantes de mandarim usam “23333”.

Como internautas riem em 26 idiomas diferentes

• Português: tanto em Portugal como no Brasil, o riso é escrito na Internet com “kkkkk”, mas também é possível encontrar “rsrsrs”, que é uma abreviatura de “riso” ou “risada”, e diversas outras opções criativas.

• Inglês: as formas mais típicas de transcrever o riso em inglês nas redes sociais são “haha”, “hehe”, “hihi”, “LOL” (Laughing Out Loud ou rindo alto) ou “LMAO” (Laughing My Ass Off ou rindo pra caramba).

• Espanhol: o riso é representado por “jajaja”, mas quando você expressar ironia, use “jejeje”, e quando for mais malicioso, “jijiji”.

• Francês: é possível dar risadas online como “héhé” ou “hihi” ou “hoho”, entretanto, o mais comum é “MDR”, que significa “Mort de Rire” (Morte de Rir).

• Italiano: os principais são “ahahah” ou “eheheh”, porque os italianos não costumam ter um som forte “ha”.

• Alemão: além dos usuais “haha” e “LOL”, são usados asteriscos para expressões de risada: “*grins*” (às vezes abreviado como “*g*”) ou “*lach*”, que significam “sorriso” e “risada”.

• Polonês: os adolescentes poloneses tendem a usar a gíria inglesa “haha” e a palavra “Heheszki”, que significa “chutar e rir”, para expressar algo que é super divertido.

• Chinês mandarim: na China continental, são utilizados números para escrever o riso, como a combinação “23333”. No alfabeto mandarim, a transcrição de “haha” é 哈哈.

• Japonês: “www” no Japão é a principal risada online, já que o riso (“warau” / 笑う) e o sorriso (“warai” / 笑い) começam com “w” em japonês.

• Coreano: o tipo de riso mais comum de encontrar na língua coreana é “k-k-k-k-k-k” quando os seus falantes escrevem no alfabeto latino. Já no próprio idioma, essa risada se traduz como ㅋㅋㅋ.

• Russo: “лол”, equivalente a “LOL”, em inglês, é o mais usado na Rússia, assim como “axaxaxa”. Em outros países falantes da língua russa, como Quirguistão e Tadjiquistão, eles ainda usam “гггггг”.

• Ucraniano: em geral, as pessoas escrevem “ахахахах” para o riso normal e “азаза”, nos caracteres cirílicos, para risadas sarcásticas.

• Turco: existem algumas variações: “hahaha”, “ahahah”, “jsjsjsjs” e “weqeqwqewqew”, além de opções com letras aleatórias, como “dksajdksajdoşad”.

• Grego: são diversos tipos de risadas, mas as principais são “λολ” (“LOL”), “χαχα” (“xaxa”), que é “haha”, “χοχο” (“xoxo”), “χεχε” (“çeçe”), “μπουχαχα” (“buxaxa”) e “χα0χα0χα0”, riso utilizado para situações de trollagem.

• Tailandês: “55555” é uma das representações gráficas mais curiosas, porque o número 5 em tailandês se pronuncia “haa”. Para rir muito, você verá “55555555+ (+)”.

• Indonésio: o riso online é representado com “wkwk”, “wakaka”, “xixi”, “wkwkwk”.

• Malaio: os falantes dessa língua escrevem “Ha3Ha3Ha3” ou “Ha3”, porque “ha” vezes 3 vezes é igual a “hahaha”.

• Hindi: os homens riem com “haha” e as mulheres riem com “hehe”. Entretanto, tem um tipo de risada que todos usam: o “número EK”, que se traduz em algo como “para mim, este é o número 1”.

• Bengali: a transcrição do riso online é মজাই মজা, ou seja, algo como “haha”.

• Urdu: o famoso “ha” é escrito como “ہا”, então, se você estiver rindo bastante, você apenas adiciona mais “ہا”.

• Árabe: no árabe padrão, o riso é escrito هههههههههه e pronunciado como “hahaha”.

• Vietnamita: “hihihi” é o mais comum, embora você também possa ver “khà khà khà”, “hê hê”, “hì hì” ou “hô hô”.

• Persa: خخخخخخخخ, que é pronunciado como “kha-kha-kha”.

• Línguas escandinavas: na Noruega, é usada a expressão “Høhøhø”. Já na Dinamarca, o riso online é “Hæhæhæ” e, na Suécia, as pessoas utilizam abreviação “*asg*”, ou seja, “riso intenso”.

• Lituano: a principal risada é “Cha Cha Cha” e é pronunciada como “hahaha”.

• Estoniano: a forma mais conhecida de rir é “IRW”, que é, na verdade, uma abreviação do verbo estoniano “irvitamina”.

Com informações do IG Tecnologia