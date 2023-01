Gusttavo Lima cancela bloco na Bahia; abadás de R$ 2 mil não vendem nem com promoção

Cantor sertanejo bem que tentou desfilar seu Bloco do Embaixador no circuito Barra/Ondina, em Salvador, mas não teve sucesso.

A assessoria de imprensa do bloco confirmou a este colunista de Splash que o bloco “foi adiado para 2024”. A coluna procurou Gusttavo Lima que, até o momento, não comentou o assunto. O espaço segue em aberto

O sertanejo tentou cobrar R$ 2 mil por abadá e não conseguiu vender o suficiente para colocar o bloco na rua no desfile na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro.

A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Kadu Brandão, do IG.

Vale destacar que Gusttavo Lima tentou ocupar um espaço já bastante consagrado pelos cantores baianos. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Bell Marques e Durval Lelys também são atrações do circuito Barra Ondina.

Antes de “adiar para 2024”, a produtora do bloco tentou, em novembro, fazer uma promoção, e o abadá baixou para R$ 800.

Também foi criado um espaço open bar para o folião que aceitasse pagar os R$ 2 mil. Ele teria acesso a um trio de apoio com open bar.

As tentativas não foram suficientes e, segundo fontes, as vendas não foram o esperado. A assessoria do bloco informa ainda que uma nota com mais detalhes sobre o cancelamento deve ser divulgada ainda hoje.

