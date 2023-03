Guardas municipais vão passar por formação com a Polícia Federal

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), encaminha, pela primeira vez, quatro agentes da Guarda Municipal para uma formação com a Polícia Federal. O curso de “Técnicas Operacionais” será ministrado por profissionais da Academia Nacional da Polícia Federal.

Convidada pela superintendência do Amazonas com quatro vagas, a guarda terá acesso à formação reconhecida pelas principais forças de segurança do país, que oferece técnicas e estratégias no campo das relações humanas e interculturais. “Esse curso possui um grau de excelência que tem se firmado ao longo dos anos, visto que várias instituições de Segurança Pública já se envolveram e constataram sua importância no dia a dia das atividades da área”, disse o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes.

Com aulas teóricas e práticas, a formação tem como objetivo o repasse de técnicas para o desenvolvimento e atualização de conhecimentos e habilidades relacionadas à direção de veículos adequadas à ação policial. A grade curricular abrange tanto on road (na estrada) quanto off-road (fora da estrada), além de direção ostensiva, defensiva e evasiva, trajeto em comboio e operação de guincho.

“A nossa formação na guarda é contínua e, com o curso, somos capacitados sobre questões relacionadas a toda nossa abordagem em carro com viatura, viatura ostensiva, algemação, dentre outros ensinamentos, que nós poderemos depois repassar para os agentes”, destacou o instrutor da Guarda Municipal, Daniel Souza.

Voltado para forças de segurança que necessitem desenvolver ou revisar conhecimentos e habilidades na execução de técnicas operacionais básicas adequadas à ação e contando com disciplinas sobre dispositivo policial; noções de técnicas de abordagem; deslocamento em ambiente urbano e noções de sobrevivência, o curso, em período integral, terá duração de uma semana.