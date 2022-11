Guarda Municipal de Manaus recupera iluminação furtada da ponte Benjamin Constant

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), recuperou a iluminação furtada da ponte Benjamin Constant, localizada na avenida 7 de Setembro, zona Sul. A ação foi realizada pela Guarda Municipal e contou com o apoio das câmeras de segurança do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

No último dia 11 de novembro, o prefeito David Almeida informou a população, por meio das redes sociais, sobre os furtos das lâmpadas de LED que fazem parte do projeto de recuperação da ponte Benjamin Constant e de todo o entorno da área localizada entre os bairros da Cachoeirinha e Educandos. O chefe do executivo chegou a oferecer a recompensa de R$ 2 mil para quem desse informações sobre o paradeiro dos equipamentos e garantiu que o espaço vai receber a revitalização que merece.

O resgate do material de iluminação foi realizado pela inteligência da Semseg que contou com o apoio das imagens das câmeras de monitoramento do CCC. “Desde o momento em que foi informado o furto, a nossa equipe de inteligência iniciou o processo de identificação dos suspeitos para viabilizar a recuperação do equipamento. Conseguimos fazer os dois e agora não apenas o LED vai voltar para o seu lugar de origem, como a população e os infratores vão perceber que uma nova guarda realmente chegou”, disse o secretário da Semseg, Sérgio Fontes.

Além da cooperação entre os órgãos municipais, a prefeitura também contou com o apoio da força tática da Polícia Militar.

