No próximo sábado (24), os amantes da arte e da fantasia terão a oportunidade única de mergulhar novamente no mágico e surreal universo de “Alice no País das Maravilhas”, produzido pelo Grupo Belarte. O espetáculo, que cativou o público em 2012 e 2023, retorna ao palco do Teatro Amazonas, trazendo consigo um novo enredo e um elenco renovado.

A diretora Carolina Soler, visionária por trás desta produção fascinante, compartilhou sua empolgação com a apresentação deste clássico atemporal, afirmam membros do grupo de teatro.

“Estamos trazendo esse espetáculo esse ano para dar continuidade a magia que foi apresentada ano passado e dar a oportunidade de quem não viu, conseguir viver esse momento direto do mundo da ‘Alice no País das Maravilhas’ “, afirmou Soler.

O espetáculo será apresentado em duas sessões, às 17h e às 20h, para permitir que os espectadores escolham o horário que melhor se adapta às suas agendas. Com figurinos deslumbrantes, cenários encantadores e uma trilha sonora envolvente, o Grupo Belarte promete uma experiência teatral única, onde o público será levado a uma jornada inesquecível pelo País das Maravilhas.

No ano passado, o espetáculo teve duas apresentações que lotaram o Teatro Amazonas em ambas as sessões, demonstrando o interesse contínuo do público pela história e pela produção excepcional do Grupo Belarte.

Os ingressos para “Alice no País das Maravilhas” já estão à venda e podem ser adquiridos através da bilheteria do Teatro Amazonas, site www.shopingressos ou nas lojas ótica Diniz dos shoppings Sumaúma, Amazonas e Manauara. “Não perca a chance de fazer parte deste evento extraordinário e embarcar em uma viagem encantadora pelo País das Maravilhas!”, convidam os artistas do grupo.

Com informações da assessoria