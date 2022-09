Grupo acolhe e resgata pacientes em abandono de tratamento de HIV há quatro anos

Após a criação do grupo multiprofissional, a adesão de pacientes em abandono melhorou e a satisfação dos pacientes também

Com objetivo de resgatar pacientes em abandono de tratamento para HIV e acolher familiares, o grupo Qualiaids da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) completou ontem (15), quatro anos de atividades.

Com reuniões a cada quinze dias, o grupo é aberto para qualquer paciente HIV e seus familiares. Além do objetivo de resgatar pacientes que não estão em tratamento, o grupo também promove a humanização do atendimento, com acolhimento e troca de experiências. As reuniões são sempre acompanhadas de profissionais de diversas áreas, além de promover palestras sobre assuntos variados.

O grupo Solidariedade e Ação, que faz parte do Qualiaids, tem o objetivo principal de promover a adesão das pessoas que vivem com HIV, para o tratamento.

O início do tratamento com medicamentos antirretrovirais é um dos momentos mais difíceis para o soropositivo, pois uma nova rotina deve ser incorporada na sua vida. E os remédios podem lembrá-lo a cada momento da doença.

É preciso tomar os remédios corretamente, mesmo com possíveis problemas de horário e efeitos colaterais. E a adesão é um dos maiores desafios para os pacientes. Por isso, os profissionais da saúde da FMT-HVD promoveram a criação do grupo.

“Nesses quatro anos de grupo, percebemos que contribuiu para aumentar a adesão do tratamento do HIV, inclusive, tiveram depoimentos de um participante, que está com a gente desde o início, sobre uma das angústias dele, de não realizar o sonho de ficar com a carga viral indetectável. E ele conseguiu após a adesão”, disse a psicóloga Salete Fernandes, uma das coordenadoras do grupo.

A psicóloga lembra que a adesão ao tratamento não é apenas a ingestão de medicamentos, é multifatorial. O grupo também vem ao encontro desses outros fatores, principalmente os emocionais.

Qualquer pessoa soropositiva e seus familiares podem participar das reuniões, que ocorrem às 9h da manhã, a cada 15 dias, no ambulatório da FMT-HVD. Para acessar os dias de reunião, basta entrar em contato com o setor de psicologia da FMT-HVD ou a Ouvidoria.

Solidariedade e Ação

O grupo Solidariedade e Ação/Qualiaids é o primeiro grupo de acolhimento de pessoas com Aids com uma equipe multiprofissional da FMT-HVD, nos 47 anos de história.

O grupo conta com apoio de psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais para o acolhimento dos pacientes. O Objetivo é facilitar a adesão ao tratamento HIV, este sendo o grande desafio.

O símbolo do grupo é a foto dos pés reunidos, que significa que os profissionais da FMT-HVD e os pacientes caminham juntos.

Referência

No atendimento de média e alta complexidade, a FMT-HVD é referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Doenças Infectoparasitárias e Tropicais, acidentes ofídicos e Dermatologia Tropical. Na área de assistência ambulatorial, de janeiro a dezembro de 2018, a FMT-HVD realizou 1,2 milhão de procedimentos de diagnóstico, 1,8 mil cirurgias e 231,3 mil procedimentos clínicos.

