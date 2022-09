Grávida de 8 meses, Anne Moura diz que saúde será prioridade no governo de Eduardo Braga

No oitavo mês de gravidez, vice de Eduardo Braga na candidatura ao governo, garante defesa integral das mulheres ao lado do candidato do MDB

A candidata a vice-governadora na coligação “Em Defesa da Vida”, que tem como candidato ao Governo do Amazonas, o senador Eduardo Braga (MDB), Anne Moura, disse que vai lutar ao lado do candidato governador, no caso de sua eleição, na construção de hospitais e maternidades nas zonas Sul, Norte e Leste de Manaus e no interior A ampliação da rede de assistência tem como objetivo acabar com demandas reprimidas, promovendo atendimentos dignos para a população.

Em encontro com moradores do bairro Alvorada, ontem (8), Anne disse que, na condição de futura mãe, sente as principais necessidades das mulheres amazonenses grávidas na capital e nos 61 municípios do interior do Amazonas.

“Precisamos de mais hospitais e novas maternidades. Isso é fato. Estamos assumindo o compromisso de entregar hospitais e maternidades nas zonas Sul, Norte e Leste. O interior também vai ganhar maternidades porque as nossas futuras mães precisam ter tranquilidade no atendimento e na hora do nascimento do seu filho, o futuro do nosso Estado”, disse a vice de Eduardo aos moradores do Alvorada.

O encontro foi organizado pelo ex-prefeito de Juruá, Guedinho, que concorre a vaga de deputado estadual pelo MDB. O evento contou com a participação da candidata a deputada federal pelo MDB, Viviane Moura. “Eu e a Viviane estaremos na Assembleia Legislativa e ela na Câmara Federal, juntos, lutando para que o nosso Amazonas avance com o governador Eduardo Braga”, disse Guedinho.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da campanha, no governo de Eduardo Braga (2003 a 2010), foram construídas e ampliadas 42 unidades de saúde no Amazonas, sendo cinco maternidades, incluindo as maternidades Ana Braga, na zona Leste e Dona Lindu, localizada ao lado do Pronto-socorro e Hospital 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Reunião no MDB

Anne Moura também participou de encontro organizado no auditório do MDB, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul, pelo candidato a deputado estadual pelo MDB, André Marsílio. O evento reuniu moradores da BR-319 e do Movimento em Defesa da BR-319, liderado por Marsílio, e que conta com o apoio do senador Eduardo Braga. “Contem comigo e com o Eduardo para que essa rodovia saia realmente do papel. E com o André Marsílio nos ajudando na Assembleia Legislativa”, destacou a candidata a vice de Eduardo Braga.

Com informações da assessoria