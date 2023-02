Governo do Estado utiliza método com tecnologia inovadora em cirurgias de próstata no AM

O Governo do Amazonas, por meio do Hospital e Pronto Socorro Delphina Abdel Rinaldi Aziz, realizou um método cirúrgico de prostatectomia com uso da tecnologia GreenLight em cirurgias de próstata. A unidade, localizada no bairro Colônia Terra Nova, é a primeira do Amazonas a iniciar tratamento com o uso dessa tecnologia.

Na última segunda-feira (13/02), o secretário de saúde do Amazonas, médico urologista Anoar Samad, esteve acompanhando o procedimento cirúrgico. Segundo Anoar, o método é um procedimento inovador, que antes, só era feito na rede particular de saúde.

“A cirurgia de próstata a laser foi inventada há 15 anos, e estava disponível somente na rede particular e agora, utilizamos no Hospital Delphina, que é o nosso hospital de referência. Nós, juntamente com o governador Wilson Lima, disponibilizamos a cirurgia a laser para levar o melhor atendimento à população”, disse o secretário.

O médico urologista Lelis Marotti, responsável pela cirurgia, explica que o principal diferencial desse método a laser para o convencional está na recuperação mais rápida com menor tempo de internação.

“O GreenLight é um tratamento que o paciente permanece hospitalizado em um curto espaço de tempo, usando menos tempo a sonda vesical. Na maioria das vezes, o que incomoda o paciente não é a cirurgia em si, mas é o tempo que ele precisa ficar com a sonda depois que é operado. Além disso, esse método traz uma eficácia de quase não existir sangramento, seja no transoperatório ou no pós-operatório”, explicou.

O paciente Jorgelino Maceno, de 62 anos, residente no município de Manacapuru (a 100 quilômetros de Manaus), já estava sendo acompanhado pela equipe médica da unidade e atendeu ao perfil clínico para a realização do procedimento.

“Quando aconteceu a campanha do novembro azul, eu fui fazer o exame preventivo, onde foi diagnosticado um sintoma. Desde então, comecei a fazer o tratamento. Para mim, é um privilégio muito grande estar sendo bem atendido neste hospital de referência, que já ouvia falar. Me sinto feliz de fazer parte desse método tecnológico, e saber que temos um gestor que se preocupa com a saúde da população”, contou.

Procedimento

O método cirúrgico de prostatectomia com uso da tecnologia GreenLight é um procedimento endoscópico inovador de vaporização fotossensível da próstata através de uma fibra de laser, minimamente invasivo, em que o aparelho juntamente com uma câmera é introduzido na uretra do paciente. É indicado como tratamento para a hiperplasia benigna da próstata obstrutiva.

Os procedimentos são realizados há sete meses em pacientes que fazem parte do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), e que estão dentro do perfil clínico necessário para a utilização do método.

O primeiro hospital a realizar esse método de tratamento da próstata no Amazonas foi o Hospital Delphina Aziz, com a preceptoria do Dr. Daniel Perpétuo, chefe do serviço de urologia do Hospital Servidor Federal do Rio de Janeiro.