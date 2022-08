Governo do AM avança com obras do primeiro Centro de Prevenção do Câncer do Colo do Útero

O Governo do Amazonas segue avançando com as obras de construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), anexo à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A estrutura de referência vai resolver um problema histórico de, pelo menos, três décadas no estado.

O Cepcolu vai ser exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero, que são causadas por inflamações persistentes de tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV).

De acordo com o diretor-presidente do FCecon, mastologista Gerson Mourão, a obra representa um dos maiores pilares histórico para a diminuição e a incidência do câncer de colo uterino.

“Aqui na nossa fundação, nós realizamos mais de 95% dessas cirurgias, que são preventivas. Com esse Centro, vamos evitar que essa mulher chegue aqui, sem mais condições de serem operadas, e vamos evitar que a cada dois dias morra uma mulher por câncer do colo uterino”, afirmou.

Segundo a gerente do serviço de Ginecologia da FCecon, Mônica Bandeira, a estrutura vai ser de um hospital-dia, ou seja, sem a necessidade de internação. Assim, após a cirurgia, a paciente retorna para casa.

“O objetivo é um só: resolver e tratar as inflamações pré-cancerosas que essas mulheres apresentam nos seus exames preventivos. Então, vai ser um hospital objetivamente para fazer a cirurgia de conização. A paciente não precisa se quer ser internada”, ressaltou a gerente.

Conização

Uma vez descobertas as lesões, chamadas de neoplasia intra-epitelial cervical de grau II e III e o câncer ‘in situ’, a mulher será encaminhada para realizar a conização na Fundação Cecon ou na Policlínica Gilberto Mestrinho. Só no primeiro semestre deste ano, a Fcecon realizou mais de 200 conizações.

“A conização é a retirada de inflamações pré-cancerosas no colo do útero, é uma cirurgia ambulatorial que, na sua grande maioria, a paciente não precisa ocupar um leito. Dessa forma, vamos conseguir desafogar os leitos de internação da Fundação, aumentando outros tipos de atendimentos”, explicou a gerente Mônica Bandeira.

Estrutura

A estrutura conta com quatro salas cirúrgicas e quatro consultórios para as conizações e um anfiteatro, onde serão ministrados cursos, treinamentos, habilitação e qualificação de profissionais de saúde nas patologias do trato genital inferior.

A obra está avaliada em R$ 2,5 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Saúde (FES), repassado pelo Governo do Amazonas.