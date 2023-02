Governo capacita 200 guias de turismo da Colômbia para impulsionar voo Manaus-Bogotá

Os agentes poderão comercializar pacotes de viagens e atrair visitantes para os dois países

Cerca de 200 guias da Colômbia receberam ontem (2), uma capacitação on-line dos atrativos turísticos do Amazonas. O treinamento ofertado pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), em parceria com a Iberostar, promoveu os principais cartões-postais do estado, abastecendo os profissionais de informações sobre as belezas do Amazonas.

Com o anúncio do voo Manaus-Bogotá, pela empresa Avianca, a capacitação busca impulsionar a chegada dos turistas colombianos e brasileiros nos dois países, conforme explicou a diretora de marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego.

“A Iberostar nos convidou para fazer uma capacitação para 200 agentes de viagens da Colômbia. O objetivo é promover o Amazonas dando ênfase a Manaus, Presidente Figueiredo e Novo Airão, até por conta de todo o segmento que está envolvido, que é o turismo ecológico e sustentável”, complementou a diretora.

De acordo com a Amazonastur, os guias de turismo do estado também receberão a formação. “Num segundo momento, nós iremos fazer essa capacitação aqui em Manaus. Para que esse voo tenha sustentabilidade nas duas pernas, tanto Manaus-Bogotá quanto Bogotá-Manaus”, explicou ela.

Voo para Bogotá

O novo voo direto de Manaus para Bogotá, capital da Colômbia, está previsto para acontecer a partir de março deste ano. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Wilson Lima, no final de 2022, e reforçou ainda mais a posição do Amazonas como uma importante rota turística e de desenvolvimento no Brasil.

O novo voo será operado pela companhia aérea Avianca, que vai oferecer quatro voos semanais em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros.

Recentemente, Manaus passou a contar com dois novos voos, também diretos, para Miami e Fort Lauderdale, na Flórida e, anteriormente, já contava com voos para o Panamá.

Com informações da Amazonastur