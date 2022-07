Gestantes atendidas pela Prefeitura de Manaus ganham ensaio fotográfico como incentivo ao pré-natal

MANAUS — O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, acompanhou a realização do ensaio e destacou que a iniciativa dos servidores da unidade contribui com a sensibilização das mães sobre a importância do acompanhamento da gestação. A realização do pré-natal é um dos indicadores monitorados pelo Ministério da Saúde, por meio do programa Previne Brasil, que verifica a qualidade da saúde básica nas cidades e usa os dados como parâmetros para o financiamento de ações de saúde.

“Esse projeto reforça o papel do profissional da saúde de conscientizar as grávidas sobre todos os exames necessários durante o pré-natal, que garantem um bom desenvolvimento do feto e promoção de saúde às mulheres. Todas as unidades básicas de saúde devem ser buscadas em caso de suspeita ou confirmação da gravidez, para início do pré-natal, que deve ter, no mínimo, seis consultas até o parto”, disse Djalma.

A enfermeira Katiana Fernandes, coordenadora do projeto Renascer, contou que a atividade é um sonho antigo dos profissionais que atuam na UBS S-33, e foi colocado em prática a partir de março deste ano. Após um mês de planejamento, em abril, o projeto convocou as primeiras gestantes para a realização do book de gravidez.

“São os próprios servidores que desenvolvem todo o projeto, que começou com muito carinho como forma de estimular nossas gestantes a virem até a unidade e participarem, continuamente, das ações aqui realizadas, desde o início da gestação, pós-parto, e também para voltar com as crianças para fazer a vacinação”, afirmou.

Do lado de fora da unidade, o cenário foi todo decorado para o ensaio fotográfico das gestantes, que receberam maquiagem e penteado. Katiana explicou que para que ela ganhe o book, é necessário realizar pelo menos seis consultas de pré-natal e estar com todos os exames em dia.

A doméstica Cristiane Fortes está no oitavo mês de gravidez da bebê Raíssa. Ela parabenizou os profissionais de saúde pela iniciativa.

“Eu só tenho a agradecer a toda a equipe por esse momento que está sendo proporcionado a mim e outras gestantes. É uma experiência nova para mim, bem diferente, então só sinto gratidão diante de tudo isso”, declarou.

*Com assessoria