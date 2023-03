George Lins parabeniza Estado pelo avanço na prevenção do câncer de colo do útero

Na abertura do Movimento Estadual Março Lilás, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) parabenizou a iniciativa do Governo do Estado para intensificar ofertas de atendimentos à prevenção ao câncer de colo de útero no Amazonas. O evento ocorreu nesta quarta-feira (01/03), na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O deputado destacou que esse tipo de câncer é 100% evitável por meio do estímulo à prevenção, reforçando a importância da vacinação contra o HPV, o exame preventivo, e as conizações – pequena cirurgia para a retirada de lesões, assim evitando o câncer de colo uterino. Somente em 2023, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que haverá 610 novos casos de câncer de colo de útero no Amazonas.

“É necessário que façamos uma força conjunta reunindo Governo do Estado, Prefeitura de Manaus e prefeituras interioranas para que a gente possa trabalhar nas três linhas de prevenção. O Governo do Estado está dando um grande exemplo no controle desta doença”, enfatizou o parlamentar.

O deputado destacou ainda mais uma grande ação da gestão do governador Wilson Lima, que é a construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), anexo à Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon).

O centro será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero, que são causadas por inflamações persistentes causadas pelos subtipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Será um hospital para a realização de pequenas cirurgias, como as conizações, que visam a remoção das lesões pré-malignas.

“Eu, que sou médico do quadro de urologistas da FCecon, onde lidava diariamente com o sofrimento de mulheres que chegavam na instituição com o quadro avançado, fico muito feliz por estar aqui participando deste evento, pois o Cepcolu cada vez mais fortalece a luta no combate ao câncer do colo de útero”, finalizou.

Destaque na tribuna – Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado destacou que o Amazonas e o Amapá são os únicos estados do país em que o câncer de colo de útero é o mais comum entre mulheres, ao contrário do que acontece nos outros estados da federação, onde o câncer mais frequente entre as mulheres é o câncer de mama.

“Precisamos pensar em políticas públicas para melhorar a saúde da mulher, especificamente no combate ao câncer de colo de útero, fortalecendo as vacinações, que previnem em 70% a chance de desenvolvimento do câncer de colo de útero”, enfatizou.