FUnATI começa amanhã vacinação contra Influenza para pessoas com mais de 60 anos

Vacinas serão ofertadas para os grupos prioritários

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Prefeitura de Manaus, promove, de amanhã até sexta-feira (10 a 14), uma campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), na Policlínica Gerontológica da FUnATI Darlinda Esteves Ribeiro, localizada na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. A vacinação vai ocorrer das 8h às 12h.

A iniciativa, que adere à 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), será destinada às pessoas idosas com 60 anos ou mais, trabalhadores das Forças Armadas, da saúde, professores, pessoas com comorbidades e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente. As vacinas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde da capital (Semsa Manaus).

De acordo com o reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, a FUnATI continua incentivando a atualização do esquema vacinal para o público idoso. “Esta parceria com a Semsa tem sido muito importante para conscientizar sobre a importância da vacina como estratégia de proteção coletiva e individual”, destacou.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, destaca que a parceria com a FUnATI tem sido importante para uma série de ações de saúde como foi o caso da oferta da bivalente para os idosos que estudam naquela instituição.

“Temos certeza que a vacinação contra a Influenza também será bem-sucedida. Agradecemos o apoio da fundação no compromisso de proteger as pessoas do grupo prioritário contra as formas graves da Influenza”, assinala.

Documentos

Os documentos necessários para imunização são: documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação na recepção da Policlínica.

Com informações da FUnATI