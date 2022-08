Foto de Gil do Vigor é utilizada no registro de deputado estadual de MT no TSE: ‘Estou put*’

Gil do Vigor compartilhou uma reclamação após sua foto ser usada no perfil de um político registrado no site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A imagem do participante do “BBB 21” (TV Globo) foi utilizada no registro de Luciano Gomes, pré-candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido DC (Democracia Cristã) em Mato Grosso nas eleições deste ano.

“Agora que deu. O processo vem aí. Estou put* agora. Querem fazer seus corre? Problema de vocês, mas se garantam. Que raiva”, desabafou em publicação nos stories do Instagram.

O ex-BBB mostrou em sua rede social a imagem utilizada pelo político sem permissão. A foto foi substituída no portal do TSE.

“O partido disse que foi um erro da empresa que contrataram para fazer isso. Independentemente de quem tenha errado, isso é grave. Quero que fique bem claro que não autorizo o uso da minha imagem por candidato nenhum que eu não apoie”, disse na sequência.

“Algo sério como isso não deveria ser banalizado para ganhar atenção em cima, existem consequências para estas ações”, concluiu.

Gil do Vigor terminou o “BBB 21” em quarto lugar e, atualmente, o economista está na Califórnia, nos EUA, para concluir seu PhD.

