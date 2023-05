Fiocruz Amazônia promove curso sobre diagnóstico molecular para filarioses na região

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), por meio do Núcleo de Patógenos, Reservatórios e Vetores na Amazônia – PReV Amazônia, do Laboratório Ecologia de Doenças Transmissíveis na Amazônia (EDTA), promove ao longo desta semana o curso Diagnóstico Molecular para Filarioses na Amazônia, com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais de saúde nas atividades de coleta, armazenamento, organização laboratorial e nas técnicas de biologia molecular para análise das amostras. O curso acontece até amanhã (26), na sede do PReV Amazônia-EDTA, na Funasa, com uma carga horária de 40 horas, das 9h às 17h, e é coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia Sérgio Luz.

As aulas são ministradas por Sérgio Luz, que é doutor em Biologia Parasitária, e Lorena Leles, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária (PPGBP) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC). O curso é voltado para alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, além de profissionais do Laboratório Central do Amazonas (Lacen-AM), por meio de oferta na cooperação com a Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto. O curso tem uma parte com conteúdo teórico abordando aspectos básicos e gerais das filarioses que ocorrem na Amazônia: transmissão, diagnóstico, epidemiologia, ecologia, importância na saúde pública para o Amazonas e um componente prático onde são realizados os diagnósticos nas amostras clínicas e dos vetores envolvidos na transmissão.

Os participantes receberão ainda noções básicas de biossegurança em laboratório, organização laboratorial, preparação de materiais e de trabalho para a bancada, orientações sobre normas e procedimentos de operação laboratorial e de registro, microscopia e observação de vetores e lâminas de amostras clínicas, preparação e adequação do material biológico, procedimentos de extração de DNA e PCR para taxonomia molecular, interpretação dos resultados, purificação de produtos para sequenciamento e noções básicas de sequenciamento, análise e interpretação de resultados.

Sérgio Luz explica que o curso visa proporcionar o alinhamento de informações sobre procedimentos necessários para a atuação da equipe nas linhas de pesquisa que são desenvolvidas pelo PReV Amazônia. “Esse curso vem atender, primeiramente, ao nosso planejamento estratégico do Núcleo que busca adequar nossa estrutura, padronizar nossas atividades e nosso espaço físico a essa linha de diagnósticos. E consequentemente proporcionar a capacitação de forma transversal a todos do laboratório estendendo a colaboradores. Ainda precisamos avançar no estudo dessa parasitose principalmente em relação aos diagnósticos e aspectos clínicos”, afirmou o pesquisador.

Com informações da Fiocruz Amazônia