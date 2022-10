Fiocruz Amazônia leva ciência, tecnologia e arte a escolas públicas durante a SNCT 2022

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) elaborou uma programação de atividades iniciadas nesta segunda-feira até o próximo dia 20/10 para marcar, em nível local, a passagem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022, promovida nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, de 17 a 21 deste mês. O evento conta com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com o tema “Ciência Pop: Fiocruz Amazônia vai à Escola”, a programação visa levar atividades desenvolvidas pela Fiocruz Amazônia, por meio de exposições, rodas de conversa e apresentações artísticas, a escolas da rede pública de Manaus, como forma de popularizar a Ciência e estimular o interesse das crianças e jovens pelo tema, além de abrir as portas do ILMD aos estudantes para exposições e debates acerca dos projetos desenvolvidos pelos pesquisadores locais.

A programação teve início nesta segunda-feira, 10/10, com a realização da Oficina OuvirCiência, de criação de podcasts para divulgação de pesquisas. A oficina é destinada a bolsistas de iniciação científica, alunos de pós-graduação e pesquisadores interessados em produzir seus próprios programas para divulgar seus trabalhos. Com uma semana de duração, será dividida em duas partes – teórica (10 e 11/10) e prática (11 a 16/10) –, ministradas pelos jornalistas Helder Mourão, mestre em Ciências da Comunicação, e Cristiane Barbosa, doutora em Ciências da Informação. O curso marca o início das atividades institucionais da SNCT 2022 no Amazonas.

Os produtos da oficina serão divulgados durante as atividades da Fiocruz Amazônia na SNCT. O material será disponibilizado também por meio dos canais institucionais e de parceiros. Além dos podcasts, a programação da Fiocruz Amazônia na SNCT contará com a divulgação de seis vídeos produzidos durante a Oficina Comunicação Científica, oferecida por Helder Nakaya, do Hospital Israelita Albert Einstein para os alunos dos programas de pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia, realizada entre julho e agosto deste ano. No dia 17, será feito o lançamento oficial da programação da SNCT 2022 com a exibição do material produzido no ILMD e a preparação das exposições nas escolas contempladas.

No dia 18, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, o Ciência Pop acontecerá na Escola Estadual de Tempo Integral Djalma da Cunha Batista, no Japiim, na Zona Sul. Lá ocorrerão as mostras “Ciência e Saúde na Amazônia”, com a exibição do vídeo Capacitação de Conselheiros Indígenas de Saúde do Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI) Manaus com uso das TICs (Tecnologias de Informática e Comunicação), projeto financiado pelo Programa Inova de Saúde Indígena, da Fiocruz. Outra mostra será “Aqui Tem Ciência, Aqui Tem Fiocruz”, sobre estudos nas áreas de Malária (Caminho da Gota Espessa), Entomologia (Metamorfose dos Insetos) e Agenda 2030 da ONU (Tapetão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS).

As rodas de conversas acontecerão simultaneamente em diferentes espaços da escola sobre temas variados, entre eles, importância da vacinação, equidade de gênero da Ciência e doenças emergentes, enfocando especificamente a Monkeypox (doença zoonótica que ocorre principalmente em áreas endêmicas, de floresta tropical da África Central e Ocidental, e cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado) e Esporotricose (infecção por fungo, causada pelo Sporothrix, que acomete o homem e diversas espécies animais, como cães, gatos e tatus, entre outros). Os alunos poderão interagir também num espaço instagramável para registros fotográficos.

No dia 19/10, parte destas atividades ocorrerá na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, no Adrianópolis. No dia 20, encerrando a programação, a Fiocruz Amazônia recebe os alunos da Ângelo Ramazotti em sua sede, no bairro Adrianópolis, com o projeto “Ciência de Portas Abertas”. Além de conferir as exposições “Metamorfose dos Insetos” e “Vida Invisível: Conhecendo os Microorganismos”, os estudantes poderão participar de rodas de conversas ComunicaCiência e atividades lúdicas.

Sobre a SNCT 2022

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é um evento coordenado pelo MCTI com o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens em torno da ciência, tecnologia e inovações por meio de atividades lúdicas e inovadoras que mostram a importância do tema no dia a dia de todos e no desenvolvimento do país. Outubro é o mês nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por esta razão, a SNCT ocorre neste período, sempre com um tema específico. Este ano, o tema será “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”.

A SNCT foi instituída pelo Decreto Presidencial em 9 de junho de 2004 e é realizada anualmente, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento conta com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de Educação, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. A ideia é de que sejam realizadas no período diversas ações de divulgação científica, como tendas da Ciência em praças públicas, dias de portas abertas, palestras, cursos, oficinas, experimentos didáticos e científicos, teatro científico, observação do céu, visitas técnicas, debates, ida de cientistas às escolas, distribuição de cartilhas e livros, exibição de vídeos, excursões científicas, programas em rádios e TVs, dentre outros.

Com informações da assessoria