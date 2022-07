Fiocruz e UNFPA certificam amanhã 320 profissionais em emergências obstétricas

A cerimônia virtual de encerramento do curso de atualização em Urgências e Emergências Obstétricas acontece amanhã (4) às 9h (horário Manaus), com transmissão pelo youtube.

A iniciativa é resultado da parceria entre o Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD-Fiocruz Amazônia), o Fundo de População das Nações Unidas no Brasil (UNFPA) e o Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz Pernambuco). O curso atendeu profissionais da área na Região Norte e oferecido no Campus Virtual da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), plataforma on-line com videoaulas

O evento contará com a participação da diretora da Fiocruz Amazônia, a médica Adele Benzaken, e da representante do UNFPA Brasil, Astrid Bant. Poderá ser acompanhado pelo link https://www.youtube.com/channel/UCpTAHcLsJ2TYNvjmYDJqroQ

O curso ofereceu um total de 500 vagas e contou com 1.750 inscrições em todo o território nacional, sendo selecionados 1.431 profissionais de saúde da Região Norte. O Amazonas foi o Estado com o maior número de participantes (929), entre matriculados da capital e do interior. O objetivo foi qualificar os profissionais a lidar com as situações que colocam em risco a vida da gestante e do feto, reduzindo o risco de mortalidade infantil e de mulheres durante o parto, além de estimular o planejamento familiar voluntário e a maternidade segura.

Emergências obstétricas são as situações que demandam resposta imediata por parte da equipe de saúde em atendimento nas unidades. De acordo com o pesquisador em Saúde Pública Júlio Schweickardt, chefe do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (Lahpsa), da Fiocruz Amazônia, o curso contou com um total de concluintes bem acima da média brasileira de participantes que chegam até o final de cursos on-line. Foram certificados, no total, 320 profissionais de saúde da região Norte das 1.431 pessoas inscritas.

“Uma média alta e bastante satisfatória, em se tratando de cursos oferecidos em plataformas on line no Brasil”, afirma Schweickardt, acrescentando que se trata de uma oportunidade de formação extremamente importante para os profissionais de saúde da Região Norte, especialmente nos municípios de difícil acesso. “Com isso, a Fiocruz Amazônia cumpre a sua missão institucional de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da capacitação dos seus profissionais em atuação em parceria com organismos internacionais como o UNFPA”, destacou.

A chefe do Escritório do UNFPA em Manaus, Débora Rodrigues, destaca a importância da participação feminina. “O curso alcançou profissionais da saúde, em sua maioria mulheres, que estão na linha de frente da atenção ao ciclo gravídico-puerperal, entre enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicas, fisioterapeutas e agentes comunitárias de saúde em sete estados da Região Norte. A partir do curso, as participantes tiveram os seus conhecimentos fortalecidos e atualizados para atuarem em prol do objetivo de zero mortes maternas evitáveis, e que faz parte da estratégia global do UNFPA até 2030”, explicou, ressaltado a contribuição das redes públicas locais, por intermédio das Secretarias de Saúde municipais e estaduais, fundamental para a mobilização e engajamento de profissionais não somente das capitais mas, de 56 municípios dos interiores, onde 135 participantes foram certificados.

O curso teve, no total, 24 aulas, oferecidas semanalmente, às sextas-feiras, por meio da plataforma do Campus Virtual da Fiocruz, ministradas por especialistas de todo o Brasil, selecionados pelo Instituto Statera Cursos e Consultoria. Depois do Amazonas (206), os estados com maiores números de participantes certificados foram o Pará (49), seguido por Rondônia (20), Roraima (19) e Acre (19), Tocantins (4) e Amapá (3).

Durante o curso, foram abordadas temáticas diversas, entre as emergências obstétricas mais conhecidas, a exemplo da pré eclâmpsia e eclâmpsia, hemorragia pós-parto, assistência ao parto em apresentação pélvica, distocia de ombros, prolapso do cordão umbilical, reanimação neonatal, rutura uterina e, hiperestimulação uterina com compromisso hipóxico fetal. Para lidar com cada situação, o profissional de saúde necessita de habilidades técnicas específicas.

Com informações do ILMD / Fiocruz Amazônia