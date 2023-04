Fiocruz Amazônia cumpre agenda de reuniões em Brasília para fortalecer apoio a projetos

A série de visitas a parlamentares e organizações internacionais integra estratégias para prospectar parcerias e captação de recursos

Um total de 11 projetos da área de Ciência, Tecnologia, Inovação, Ensino, além de melhorias de infraestrutura, estiveram na pauta de uma série de encontros que a diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken, manteve, ao longo semana passada (17 a 20), em Brasília (DF), com parlamentares das bancadas dos estados da Região Norte, no Congresso e no Senado Federal.

A iniciativa busca fortalecer as relações institucionais com autoridades do Legislativo e Executivo, bem como organizações nacionais e internacionais, na busca por apoio a projetos de pesquisa, no caso dos parlamentares por meio da captação de emendas federais para financiamento dos trabalhos.

Adele Benzaken cumpriu extensa agenda de encontros, entre os quais com as ministras da Saúde, Nísia Trindade, e do Meio Ambiente, Marina Silva, os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Omar Aziz (PSD-AM), Hiran Gonçalves (Progressista-RR), Beto Faro (PT-PA) e Plinio Valério (PSDB-AM); os deputados federais Alberto Neto (PL-AM), Amom Mendel (Cidadania-AM), Airton Faleiro (PT-PA), Dilvanda Faro (PT-PA), Fausto Júnior (União Brasil-AM) e Sílvia Cristina (PL-RO), além de gestores de organizações nacionais e internacionais, a exemplo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC-EUA), Secretaria Nacional de Mudanças do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministerio fa Educação.

Na pauta dos encontros, iniciativas como a do 1o Seminário de Vigilância Ecossistêmica da Amazônia; o curso de Mestrado em Saúde Coletiva para formação de sanitaristas indígenas no Alto Solimões, região da Tríplice Fronteira do Amazonas; projetos de modernização de laboratórios, a exemplo da aquisição de um espectômetro de massas de alta resolução e massa exata visando incorporar novas abordagens tecnológicas para pesquisa, desenvolvimentos e inovação, especialmente relacionadas às doenças infecciosas emergentes, reemergentes e negligenciadas na região e identificação de doenças e patógenos circulantes em animais silvestres antes que atinjam a população (One Health), entre outros.

“Nossa intenção com a agenda foi a de apresentar a Fiocruz Amazônia e algumas das suas demandas no tocante a pesquisas e melhoria da infraestrutura da unidade. Importante destacar que estamos localizados estrategicamente na Amazônia e com atuação em diversas áreas, como saúde coletiva, vigilância genômica, arboviroses, one health e melhoria da qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, por meio da qualificação dos profissionais que atuam na gestão e nas atividades de campo”, afirma Adele Benzaken.

Com informações da assessoria