Fiocruz abre inscrições para Encontro sobre desafios em saúde pública na Amazônia

Evento on-line, gratuito e poderão participar pesquisadores, alunos de pós-graduação e iniciação científica e profissionais da saúde e de áreas afins, de todo o país, que queiram discutir temáticas acerca da saúde pública na Amazônia

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) dará início no próximo dia 3 de agosto ao processo de inscrições ao IV Encontro da Pós-Graduação e II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas. Os dois eventos ocorrem concomitantemente e visam discutir os avanços científicos em temáticas de relevância para a saúde na Amazônia. Ainda teremos a apresentação de trabalhos científicos de pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação e iniciação científica do ILMD/Fiocruz Amazônia e dos cursos da área de Saúde Coletiva.

O IV Encontro terá como tema “Contribuições da pós-graduação na superação dos desafios em saúde pública na Amazônia” e acontecerá entre os dias 13 e 16 de setembro. Durante os quatro dias, haverá sessões de palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e apresentação de trabalhos científicos.

“Este é um evento anual dos programas de Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia que visa estimular a troca científica entre os pesquisadores e alunos dos diferentes cursos e divulgar a pesquisa desenvolvida pelos programas de pós-graduação”, explica o pesquisador do ILMD/Fiocruz Amazônia e professor da Universidade do Estado do Amazonas, Fernando Herkrath, coordenador do evento.

As atividades são gratuitas e acontecerão em formato virtual, com acesso pela plataforma institucional no YouTube.

Este ano, as submissões de trabalho na modalidade Pôster Eletrônico são destinadas exclusivamente para estudantes e egressos dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e dos Programas de Iniciação Científica do ILMD/Fiocruz Amazônia, do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Amazonas (PPGSC-UEA) e do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM-Fiocruz/UFAM/UEA). Na edição anterior, realizada em 2021, o encontro teve 53 trabalhos inscritos.

“Como nos anos anteriores, o público que se pretende atingir é bem amplo, incluindo discentes de graduação e pós-graduação Lato e Stricto Sensu das áreas de saúde e áreas afins, gestores e profissionais de saúde, participantes de movimentos sociais, entre outros”, reforça Herkrath.

Este ano, cada participante poderá submeter no máximo dois resumos vinculados à sua inscrição. Não há limite para participação em coautoria de trabalhos inscritos por outros participantes. Os resumos devem ser enviados para o e-mail jcientifica.ilmd@fiocruz.br até 23:59h (horário de Manaus, Amazonas) do dia 24 de agosto de 2022, com o assunto “APRESENTAÇÃO DE TRABALHO”, em caixa alta. Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade Pôster Eletrônico e devem se enquadrar em uma das seguintes categorias: Saúde Coletiva, Biologia de Interação Patógeno Hospedeiro, Relato de Experiência. Os trabalhos apresentados por estudantes de Iniciação Científica devem ser indicados na modalidade Painel Aspirante, dentro de cada uma das categorias citadas.

Durante a inscrição do trabalho na modalidade pôster eletrônico, o autor responsável pela submissão deve seguir as orientações constantes no link https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/jcientificailmd/apresentaaao-de-trabalhos/6518.

“Contamos com a participação de todos para prestigiarem a programação que envolve temas e desafios que a pós-graduação e as instituições de saúde enfrentam para o aprimoramento da saúde pública”, destacou o coordenador.

Com informações da assessoria