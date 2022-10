Filiados do PDT e lideranças do interior declaram apoio à campanha de Eduardo Braga

Durante reunião, os apoiadores foram apresentados ao novo coordenador da campanha no interior do Estado, o deputado federal reeleito, Sidney Leite (PDT)

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e Dia das Crianças, hoje (12), mesmo número do Partido Democrático Trabalhista (PDT), aconteceu a reunião do senador Eduardo Braga (MDB), candidato ao Governo do Amazonas com os filiados do partido, que passou integrar a base de apoio da coligação “Em defesa da vida”.

A reunião foi coordenada pela defensora pública e candidata ao governo no 1º turno, Carol Braz, que trouxe as principais lideranças do grupo para caminhar ao lado do candidato Eduardo Braga por terem os mesmos propósitos para o futuro do Amazonas. O encontro teve as bênçãos do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que abriu o encontro, por meio de videochamada, desejando sucesso no segundo turno das eleições no Amazonas.

Diversos segmentos do partido, contribuíram para a elaboração de uma carta compromisso, onde estão as principais demandas dos correligionários, como os integrantes dos povos indígenas, juventudes, trabalhadores da educação, da saúde, dentre outros. “Essa parceria do PDT com o MDB de Eduardo Braga é muito importante. Firmamos em âmbito nacional apoio ao presidente Lula e, agora, com Eduardo Braga, assinando a carta compromisso com todas as pautas que são as diretrizes do PDT: educação, geração de emprego e renda, saúde. O PDT e Eduardo Braga estão alinhados pela construção que vai fazer o estado do Amazonas voltar a crescer”, declarou Carol.

Participaram do encontro candidatos, que são referências em suas áreas de atuação como os médicos Raymison Monteiro e Mário Vianna (presidente do Sindicato dos Médicos); Stones Machado, liderança do PDT; o engenheiro Claudio Machado (ex-vice candidato ao governo pelo PDT); assim como o ex-vereador, professor Bibiano Garcia; o ex-presidente do PPS (Partido Popular Socialista, pelo qual Eduardo Braga se elegeu pela primeira vez como governador), Guto Rodrigues; os prefeitos Beto D’Ângelo de Manacapuru, João Campelo de Itamarati, Jair Souto de Manaquiri, David Bemerguy de Benjamin Constant, Saul Bemerguy de Tabatinga e outros assim como diversos ex-prefeitos e políticos influentes em cada um dos 61 municípios do interior, afirmou Eduardo Braga.

Em pauta, a definição de estratégias para levar as propostas do 15 e do 13, do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, para os 2.647.748 eleitores amazonenses a fim de converter a aceitação das propostas em votos e atrair também para as urnas os que se abstiveram de votar, 524.501 eleitores e os que votaram em branco, 19.468 e os que anularam o voto, 37.089.

Animado com as pesquisas que o mostram em ascensão, Eduardo Braga afirmou que está animado com as “pesquisas que mostram a ascensão da nossa campanha” e pediu união e trabalho árduo do grupo. “Eu agradeço a coragem e ao espírito público da Carol assim como de todos os que estão aqui que lutam pela mudança. Essa não é uma tarefa fácil, mas dela depende o futuro do Amazonas. Eu tenho dito com muita humildade que eu represento a bancada da mudança e essa bancada teve 58% dos votos do Amazonas. A grande maioria disse não ao desgoverno do atual governador, disse não a falta de saúde pública. É nas dificuldades que os grandes líderes se revelam ou os medíocres se mostram. Eu confio e acredito que Deus está abençoando uma grande vitória no dia 30 de outubro. Conto com vocês para mudar o nosso estado pelo bem de todos”, afirmou Eduardo Braga.

Sidney Leite

Logo depois da solenidade, iniciou a reunião de trabalho com mapeamento dos locais que receberam visitas dos apoiadores e definição de atividades como bandeirada, motociata, carreata e comícios. O coordenador, deputado federal Sidney Leite, para estimular o grupo deu uma notícia que elevou os ânimos e renovou as forças dos que estarão no corpo a corpo com o eleitor. “Peço uma reflexão. As projeções diziam que o Eduardo terminaria o 1º turno em terceiro lugar. Ele passou para o 2º turno. Agora, a pesquisa aponta um crescimento de 37% do nosso candidato. Isso não é pouca coisa. Mas temos que correr contra o tempo para melhorar ainda mais essa performance, principalmente, no interior. Eu conheço alguns problemas dessas localidades, mas ninguém melhor do que vocês, que vivem lá, sabem dos problemas enfrentados pela falta de políticas públicas consistentes. É importante que cada um, cada uma se empenhe para termos êxito neste resultado”, pontuou Sidney Leite.

