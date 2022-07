Filho do cartunista Maurício de Souza compra placa de vídeo e recebe caixa com areia

Maurício Takeda e Sousa, de 34 anos, filho do cartunista Maurício de Sousa, em relato nas redes sociais, disse que comprou uma placa de vídeo no início do mês no valor de R$ 14,5 mil no site da Amazon e se surpreendeu ao receber, 24 horas depois, um pacote contendo apenas três potes cheios de areia.

A encomenda foi feita no último dia 2 de julho e, desde a chegada do pacote, ele tenta reaver o dinheiro ou a mercadoria de volta, mas diz não ter recebido retorno da empresa e que já passou o tempo estipulado para resposta nos e-mails e SAC de teleatendimento da companhia.

“Eles não puderam fazer muita coisa, além de repassar o meu problema pra um outro departamento de ‘objetos de alto valor’ que curiosamente não atende os clientes por telefone. Me mandaram um e-mail praticamente incompreensível me pedindo uma declaração”, declarou Takeda nas redes sociais.

“Preenchi a declaração e me deram 3 dias para resolver. Só que depois dos 3 dias, disseram que na verdade eram 7 dias úteis. Já se foram os 7 dias úteis e me pediram mais 48 horas. Continuo sem minha placa de vídeo e com 3 potes de areia supervalorizados”, completou.

Conhecido como “Do Contra”, por ter inspirado o personagem da Turma da Mônica criado pelo pai celebridade, Maurício Takeda registrou a abertura da caixa com areia em vídeos publicados no TikTok e no Instagram.

Nos vídeos, ele diz que ligou no teleatendimento da empresa e recebeu um link para ter a conta deletada para sempre e, numa segundo oportunidade, a atendente com sotaque espanhol bateu o telefone na cara dele (veja acima).

O g1 encontrou em contato com a Amazon, que disse, por meio de nota, que já está cuidando do caso.

“A Amazon.com.br está em contato com o cliente para solucionar o caso. A Amazon possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos adquiridos.”

*Com G1