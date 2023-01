Filha de Dudu Nobre se manifesta nas redes sociais após estupro: “Estou melhorando”

No último dia 7, a influencer registrou queixa por estupro de vulnerável na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro

Lily Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, usou o stories de seu Instagram para se manifestar após a violência sexual da qual foi vítima no início do mês.

No último dia 7, a influencer registrou queixa por estupro de vulnerável na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Lily Nobre teria sido estuprada por um grupo de pessoas enquanto estava em uma festa na Zona Oeste do Rio. Ela havia acabado de comemorar o aniversário de sua mãe e resolveu estender a noite em uma casa na comunidade da Beira Rio, onde o episódio o aconteceu.

“Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível. Estou melhor, estou melhorando. Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Não quero que a minha vida pare por essa situação. Vou tentar voltar aos pouquinhos”, escreveu a jovem.

Ela também comentou porque se afastou das redes sociais. “Eu me afastei esse tempo, porque achei necessário ficar um pouco distante do Instagram e das redes sociais. Não queria cair em armadilhas mentais e fazer besteiras. Queria ficar um pouco com a minha família e com as pessoas que estão me dando todo apoio e suporte possíveis no meu dia a dia.”

Mesmo assim, disse que viu as mensagens de apoio, e foi isso que a fez retomar a comunicação nas redes. “Estou passando para agradecer todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação. Me senti muito acolhida”, comentou.

Ela completou as postagens agradecendo ao público pelo carinho e avisando que “tudo está sendo resolvido”.

Com informações do Pipoca Moderna