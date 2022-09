Felipe Souza destinou mais de R$ 2 milhões ao esporte como mecanismo de inclusão social

Com o objetivo de reforçar as políticas públicas voltadas ao esporte amazonense, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota), ao todo, já destinou R$ 2,1 milhões em emendas parlamentares para a área esportiva. A iniciativa busca fomentar e propiciar à população o acesso à prática esportiva e ao lazer.

O deputado acredita que investir em cursos de qualificação profissional, é importante para preparar os jovens para o mercado de trabalho assim como defende investimentos no esporte para ajudar a mudar a realidade deles, principalmente dos que fazem parte da população mais vulnerável socialmente. “É gratificante poder apoiar e colaborar essas moças e rapazes cheios de talento e disposição para vencer na vida. Investir no esporte, é investir na qualidade de vida das pessoas, é tirar a juventude do ócio e do risco de envolvimento com a criminalidade”, frisou.

Felipe Souza diz ainda que contribuiu para a área esportiva no período mais crítico da pandemia ao requerer, por meio de indicação, que os profissionais recebessem auxílio emergencial por três meses. “Foram quase dois anos de atividades suspensas devido à pandemia, o que prejudicou muito os profissionais desse ramo”, disse o deputado.

O parlamentar também ressalta a importância da revitalização de espaços em bairros da capital, e do interior, que promovam a prática esportiva e que ofereçam aulas para crianças e jovens das comunidades. Ao todo, dezessete requerimentos já foram enviados pelo deputado, ao governo do Amazonas, entre 2021 e 2022, solicitando a reforma e revitalização de campos, quadras, arenas e centros desportivos do Estado.

Dentre eles, alguns já foram entregues pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus – Seinfra, com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento – FAAR, são eles: Arena Passarinho (Colônia Terra Nova); CDC da Compensa (Compensa); Arena do Monte (Monte das Oliveiras) e Campo do Teixeirão (Jorge Teixeira).

Para o parlamentar, essas intervenções são necessárias para promover um melhor ambiente esportivo a quem frequenta esses locais. “As melhorias nesses campos são bem-vindas para a população que mora nessas áreas e precisam deles em bom estado. No esporte há inclusão social, há saúde e há também o resgate de muitos jovens da criminalidade”, finalizou o deputado.

Com informações da assessoria