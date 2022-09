Felipe Souza apresenta balanço de mandato em conversa com apoiadores em Novo Airão

Deputado também cumpriu agenda de campanha em Novo Airão ao lado de Wilson Lima

Candidato à reeleição, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) esteve, esta semana, no município de Novo Airão, 115 quilômetros de Manaus, participando de uma caminhada pelas ruas da cidade. Durante o percurso, o parlamentar conversou com moradores e apresentou seu trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mais de 130 projetos de lei, 71 leis em vigor, e suas propostas para o novo mandato.

Felipe Souza ressaltou que sempre trabalhou com empenho pelos municípios do interior do Amazonas e Novo Airão é um deles. “Um dos pilares do meu mandato é proporcionar qualificação profissional para os jovens terem condições de se destacar no mercado de trabalho e, em parceria com o Cetam, estamos atingindo esse objetivo e ajudando a mudar a vida de muitos jovens. Disponibilizamos um laboratório de informática para auxiliar a população local”.

O deputado também destacou o envio de emenda parlamentar de R$ 200 mil para realização da Marcha para Jesus, realizada em maio deste ano. “As igrejas evangélicas têm uma contribuição social importante no Estado e eu, como cristão, fico muito feliz em contribuir para a realização deste evento”.

Depois de realizar carreata e caminhada com a população de Novo Airão, o candidato se reuniu à comitiva de Wilson Lima (União Brasil) para realização de comício em apoio ao governador do Amazonas. Também estava presente o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior.

Felipe agradeceu pela receptividade da população e reforçou seu compromisso em continuar trabalhando para que as demandas que chegam até ele sejam atendidas e se colocou à disposição do eleitorado como opção de voto no próximo dia 2 de outubro.

Com informações da assessoria