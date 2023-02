Feiras da ADS funcionarão neste fim de semana de Carnaval

Neste fim de semana prolongado de Carnaval, as Feiras de Produtos Regionais, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), irão funcionar em horário normal. Excepcionalmente, na terça-feira (21/02), não serão realizadas as edições executadas nos estacionamentos do Sumaúma Park Shopping e do Manaus Plaza Shopping.

“Nós não teremos feira na Terça-Feira de Carnaval, tendo em vista que é feriado. Sabemos que neste dia o movimento nas edições é muito baixo para os produtores rurais e não traz bons resultados, por esse motivo, foi optado por não realizar”, salientou Kleison Medeiros, gerente de Feiras da ADS.

Nas feiras da ADS, além de hortifrutis, o cliente também pode adquirir outros tipos de produtos regionais, como doces e balas, queijos, peixes, mel, pães artesanais, plantas e artesanato. Os alimentos comercializados nas edições são produzidos por produtores da agricultura familiar do Amazonas, eliminando a presença do atravessador e garantindo a qualidade do alimento ao consumidor final.

Apesar das edições não funcionarem na terça, os consumidores poderão retornar às compras nas feiras já a partir de quarta-feira (22/02). Os produtores estarão com seus alimentos e demais itens à disposição na feira do Shopping Ponta Negra, das 15h às 19h. O calendário de feiras seguirá normalmente até domingo.

Calendário de Feiras no Carnaval

Quarta-feira – Das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra

Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quinta-feira – Das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro

Rua José Bonifácio, bairro Dom Pedro

Rua José Bonifácio, bairro Dom Pedro Manaus Plaza Shopping

Avenida Djalma Batista, bairro Chapada

Sábado – Das 5h às 11h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, bairro Crespo, antiga Bola da Suframa

Avenida Silves, 2.222, bairro Crespo, antiga Bola da Suframa Comando Geral da Polícia Militar

Rua Benjamim Constant, bairro Petrópolis

Rua Benjamim Constant, bairro Petrópolis Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova

Domingo – Das 6h ao meio-dia