Feclam começa hoje e Roberto Cidade destaca importância do diálogo com os municípios

O maior evento das casas legislativas do País, o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam) terá início hoje (19). Promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a terceira edição do evento, que se encerra na quinta-feira (20), deve reunir representantes de todas as Câmaras Municipais do Estado. Presidente da Aleam, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), destaca o papel da Casa no fortalecimento do legislativo em todo o Amazonas.

“O Feclam é um evento que surgiu no nosso primeiro ano de gestão à frente da presidência da Assembleia e o intuito é trazer todos os legisladores do estado do Amazonas, dos municípios do interior e da capital, para que tenham a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e, dessa forma contribuir com seus mandatos e com a população que representam. Durante esses dois dias, toda a estrutura da Assembleia está à disposição para que os legisladores tenham condições de absorver conteúdos que garantam mais robustez nos seus projetos, para que possam exercer melhor o seu papel parlamentar”, resumiu o presidente.

Assim como no ano passado, neste também haverá premiação para as Câmaras Municipais que mais enviarem representantes. Serão sorteados seis prêmios no valor de R$ 20 mil, cada, por meio da categoria “Câmara Municipal em Destaque”. A premiação é baseada na presença dos vereadores e assessores durante os dois dias do fórum.

“Nosso estado tem dimensões continentais e sabemos da dificuldade que é vir dos lugares mais distantes, mas confiamos que os legisladores têm consciência da importância desse evento para melhor compreensão sobre regimentos, elaboração de projetos, uso de técnicas de comunicação, redes sociais e outros aspectos que perpassam a atuação parlamentar. O Feclam já é uma referência em todo Brasil e nossa alegria é ver que ele tem chegado nos municípios mais distantes do nosso Estado. Estamos muito felizes e otimistas de que o 3º Feclam será um grande sucesso”, falou.

Feclam 2023

O tema da terceira edição do Feclam é “As Casas Legislativas na Amazônia” e a programação será composta de palestras acerca do processo legislativo, do sistema eleitoral e da comunicação parlamentar, além de oficinas temáticas.

