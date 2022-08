FCecon adquire equipamento inédito que vai permitir cirurgias torácicas por vídeo

Aparelho garantirá maior sensibilidade e segurança aos procedimentos cirúrgicos

Pela primeira vez, as cirurgias torácicas na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), serão realizadas por meio de vídeo mediastinoscópio. O aparelho garantirá maior sensibilidade e segurança durante as cirurgias, além de permitir a visualização de lesões menores e biópsias com maior segurança. Ao mês, são realizadas oito cirurgias torácicas pela unidade hospitalar.

O treinamento com a equipe multidisciplinar de cirurgia torácica para o manuseio do equipamento ocorreu no dia 12 de agosto, e contou com a presença de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outros profissionais.

O aparelho foi comprado pelo valor de R$ 503.810,07, por meio de um convênio federal, que, desde 2011, tramitava no Fundo Nacional de Saúde (FNS), dirigido à FCecon. “Foi um trabalho incansável de nossa equipe administrativa e financeira para que conseguíssemos ter êxito e não perder este orçamento federal. O equipamento foi licitado e entregue para uso aos pacientes da cirurgia oncológica da FCecon”, disse a enfermeira Nilda Maria da Silva, diretora administrativo-financeira da FCecon.

Segundo o médico especialista em cirurgia torácica da FCecon, André Luiz de Almeida, na região no meio do tórax fica o mediastino, que é o espaço existente entre os pulmões. Com o equipamento, será possível visualizar, por meio de vídeo, as lesões primárias do mediastino e doenças metastáticas, que ocorrem quando o câncer se espalhou para outros órgãos.

“O vídeo mediastinoscópio permitirá fazer fotos e gravar vídeos durante a cirurgia. A imagem gerada da região torácica, de dois ou três milímetros, será ampliada por meio do vídeo, permitindo que o outro cirurgião torácico também visualize a imagem. Assim, será possível o diagnóstico e o grau de estadiamento do câncer mais preciso”, frisa o médico especialista.

Segurança

É uma segurança futura, pontua o médico especialista, pois ao final da cirurgia os procedimentos são anotados, mas não se tinha como comprovar as informações. Com o equipamento, ele assinala, os especialistas poderão fazer fotos e vídeos para comprovar o que foi descrito.

As cirurgias torácicas na Fundação Cecon eram feitas em visão direta pelo orifício que dá acesso à cavidade torácica, em uma área extremamente sensível que é o mediastino, o que impunha limites ao médico.

Ultrassom

Além do vídeo mediastinoscópio, o Centro Cirúrgico da Fundação Cecon conta com um novo aparelho de ultrassonografia desde este mês de agosto. O equipamento foi adquirido pelo valor de R$ 160.341,00, via emenda parlamentar.

Desde 2020, o Centro Cirúrgico da FCecon tem novos focos e mesas cirúrgicos, além de carros de anestesia novos. Segundo a gerente do Centro Cirúrgico da instituição, enfermeira Graça Gondim, foi possível fazer a troca de equipamentos permanentes para o setor que já tinham 20 anos de uso, modernizando todo o serviço.

“Os novos equipamentos vieram beneficiar não só aos profissionais facilitando uma melhor assistência ao paciente, proporcionando mais segurança e melhores resultados durante os procedimentos a serem realizados”, explica Gondim.

Cirurgias

De janeiro a julho de 2022, a FCecon realizou 1.425 cirurgias oncológicas de grande, médio e pequeno porte.

O Centro Cirúrgico conta com nove salas cirúrgicas e oferece 16 especialidades cirúrgicas: cirurgia oncológica abdominal, cirurgia oncológica pélvica, oncoginecologia, cirurgia oncológica de partes moles, ortopedia, urologia, cirurgia torácica, neurocirurgia, ginecologia, oncomastologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, plástica, cirurgia pediátrica, oftalmologia e dermatologia.