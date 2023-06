‘Faria outra coisa’, diz Enrique Dias ao se recusar a contracenar com Cássia Kis e Regina Duarte

Enrique Díaz foi questionado por fãs sobre uma eventual parceria com as atrizes

O ator Enrique Díaz abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores no Instagram e não fugiu nem dos questionamento mais polêmicos.

“Escolhe: ser protagonista e par romântico com Cássia Kis ou ser vião par love com Regina Duarte”, perguntou um fã do artista.

“Puxada a situação, não sei. Acho que eu faria uma terceira coisa qualquer, mais legal. Todo amor para todo mundo, porque não é fácil nada para ninguém”, respondeu Enrique Díaz.

A provocação do internauta para o ator é devido ao fato das duas atrizes terem apoiado Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições presidenciais. Enrique Díaz nunca escondeu suas críticas ao ex-presidente e se manifestou a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com informações do Terra