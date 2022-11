Fapeam reúne estudiosos para alinhar seminário sobre impactos e resultados de pesquisas

Evento ocorrerá no mês de dezembro e visa divulgar resultados de pesquisas apoiadas pelo Governo do Amazonas

Em mais uma ação de popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) reuniu ontem (3), na sede da instituição, pesquisadores e técnicos da Fundação para alinhar diretrizes referentes à terceira edição do Seminário Fapeam: Resultados/Impactos de Pesquisas, que visa apresentar os resultados dos estudos fomentados pelo Governo do Amazonas por meio da Fundação.

A terceira edição do Seminário está prevista para ocorrer nos dias 6 e 7 de dezembro. No total, 20 projetos já concluídos, nas diferentes áreas do conhecimento, serão apresentados pelos pesquisadores. O Seminário visa compartilhar os avanços dessas pesquisas e divulgar seus resultados para a sociedade.

Durante a reunião, a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, ressaltou a importância de o Seminário para propagação dos impactos alcançados pelas pesquisas apoiadas pelo Governo do Amazonas, e reforçou a continuidade do evento, que está em sua terceira edição.

“O Seminário é mais um espaço para que os pesquisadores possam partilhar os resultados e impactos alcançados por suas pesquisas. Ele não tem caráter avaliativo e nem de relatório, seu formato é de interação, de forma objetiva, do qual participam não só os coordenadores de projetos, mas também os demais integrantes das equipes desses estudos”, disse Márcia Pelares.

Ela lembrou ainda que nas duas edições anteriores foram apresentados em torno de 40 projetos, selecionados de uma lista de mais de 700. “Todos são projetos importantes para o desenvolvimento do nosso estado e, por isso, estamos aqui hoje. Esse Seminário é construído junto com vocês”, reforçou.

Segundo as coordenadoras do Seminário, Simone Baçal e Fulgência Bandeira, a relevância da atividade é aproximar o conhecimento científico da população em geral, por meio da divulgação e pesquisas de forma clara e simples.

Catálogo de Pesquisa

A expectativa é que a Fapeam lance um catálogo com informações sobre as pesquisas apresentadas durante as edições de 2022 do Seminário, gerando um produto de divulgação científica tanto para cientistas, instituições de ensino e pesquisa, empresas e para toda a sociedade.

Primeira e segunda edições

Nos dias 22 e 23 de junho ocorreu a primeira edição do “Seminário Fapeam: resultados/impactos de pesquisas”, já nos dias 15 e 16 de setembro aconteceu a segunda edição. Ao todo, foram apresentados nos Seminários 40 projetos de pesquisas.

Na 3ª. edição cada coordenador de projeto e equipe terão 15 minutos para expor informações acerca do seu estudo, como, por exemplo, indicadores de CT&I, impactos gerados (sociais, econômicos, ambientais, científicos, tecnológicos), e demais detalhes alcançados pela pesquisa.

