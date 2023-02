Fapeam celebra pesquisadoras do Amazonas no Dia das Mulheres e Meninas na Ciência

O Dia das Mulheres e Meninas na Ciência foi marcado hoje (10), por homenagens da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado a mulheres cientistas de destaque no Amazonas, pesquisadoras e pioneiras na gestão de instituições de ensino e pesquisa, com contribuições à Ciência & Tecnologia ao Estado e ao País. A médica sanitarista Adele Schwartz Benzaken, primeira mulher a assumir a diretoria do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), em 27 anos de existência da instituição, foi uma das homenageadas no evento, intitulado Café com Elas, ocorrido no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A solenidade marcou o início da programação do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência, da Fapeam, deste ano.

Emocionada, Adele Benzaken fez um relato da sua trajetória como profissional da área da saúde, atuando desde sempre como cuidadora de mulheres – já que é médica ginecologista de formação – e também na formulação de políticas públicas voltadas ao atendimento de demandas das populações vulnerabilizadas, como profissionais do sexo, pessoas vivendo com HIV, indígenas e ribeirinhos da Amazônia, ocupando cargos de gestão em órgãos públicos da área de saúde ao longo de mais de 40 anos dedicados à Ciência. Em seu pronunciamento, destacou o orgulho de ser amazonense, militante do movimento social e descendente de judeus, que para cá migraram em busca de um futuro melhor.

“Viver na Amazônia é um ato de intrusão ou impertinência. É nossa identidade maior, herdada dos nossos pais e avós, muitos dos quais vieram para cá compelidos por desastres da natureza – como a seca nordestina, no caso do meu pai devido a conflitos raciais, mais especificamente o nazismo, ocorrido em terras outras que se supunham civilizadas ou ainda almejando um futuro melhor como o meu avô materno, do Marrocos”, relatou, ressaltando que nasceu na época em que a descoberta da penicilina, na década de 50, momento revolucionador para a Ciência.

“Quando nasci, no porto de Lenha, em meados dos anos 50, o uso recém disseminado da penicilina em todo o mundo parecia ter afastado o fantasma da sífilis do convívio com os seres humanos. A vida profissional foi me ensinando que não bastava saber medicina, precisava cursar doutorado em saúde pública, ser gerente de serviço, psicóloga, militante de movimento social, animadora de torcida e até diretora de algumas instituições como a Fundação Alfredo da Matta, a UNAIDS Brasil, o Departamento de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, e mais recentemente a Fiocruz Amazônia”, contou, sendo bastante aplaudida.

Além das homenagens, a diretora presidente da Fapeam, Márcia Perales, fez o anúncio do lançamento oficial de quatro editais voltados exclusivamente para pesquisadoras mulheres. “Quero aqui parabenizar a todas as mulheres que se dedicam à pesquisa e reafirmar nosso compromisso de poder continuar contando com a parceria e o protagonismo feminino de todas vocês”, afirmou. Ao todo, os editais somam R$ 5,1 milhões. Junto com Adele Benzaken, foram homenageadas no “Café com Elas” a bióloga Antonia Maria Ramos Franco Pereira, diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Mariomar de Sales Lima, diretora da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas (FES-UFAM), ambas pioneiras como gestoras de instituições comandadas até então por homens.

Menções honrosas

No ato, também foram homenageadas com menções honrosas as professoras Vilma Mendes Marialva e Jaqueline Reis Fernandes, da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), respectivamente, por aprovaram projetos no Programa Ciência na Escola (PCE), nos últimos quatro anos (2019-2022), com a maior média de nota. E ainda as cientistas Elizabeth Gusmão Affonso (Inpa) e Dominique Fernandes de Moura Carmo (Ufam), pela contratação do maior número de projetos no quadriênio 2019-2022. Elizabeth Gusmão por sua atuação em Manaus e Dominique Carmo, em Itacoatiara.

