Extradição do filho de ‘El Chapo’ para os EUA é interrompida

Um juiz federal da Cidade do México suspendeu a extradição do filho de Joaquin “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, para os Estados Unidos, na sexta-feira (6), um dia depois que ele foi preso em uma intensa operação no norte do México que levou à morte de 29 pessoas.

Os Estados Unidos buscam a extradição de Guzmán por tráfico de drogas e ofereceram até US$ 5 milhões por informações que levassem à captura do homem que dizem ser “um membro sênior do Cartel de Sinaloa”.

Na quinta-feira (5), o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, confirmou que há um mandado de prisão nos Estados Unidos datado de 19 de setembro de 2019, mas disse que a possível extradição de Guzmán não seria imediata devido às formalidades da lei.

Ele também afirmou que Guzmán tem processos judiciais em andamento no México.

De acordo com a rede Televisa e outros meios de comunicação mexicanos, outro juiz federal ordenou posteriormente que Guzmán permanecesse em 60 dias de prisão preventiva para fins de extradição após uma audiência na prisão federal de segurança máxima de Altiplano, onde está detido.

Fuga da prisão

O pai de Guzmán, “El Chapo”, escapou da prisão de Altiplano em 11 de julho de 2015 por um túnel de um quilômetro e meio que apresentava uma motocicleta nos trilhos. Mais tarde, ele foi capturado e condenado nos Estados Unidos.

Ovidio Guzmán já havia sido preso pelas autoridades federais em outubro de 2019, mas foi libertado por ordem do presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar mais derramamento de sangue.

Sua última prisão ocorre dias antes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, visitarem a Cidade do México para participar da Cúpula de Líderes da América do Norte.

Capturar Guzmán pode ser uma maneira de López Obrador mostrar aos Estados Unidos que está “no controle das forças armadas e da situação de segurança do México”, disse Gladys McCormick, professora associada da Universidade de Syracuse que se concentra nas relações México-EUA.

“Isso também neutraliza o poder por trás de qualquer pedido do governo Biden para conter a onda de fentanil e outros narcóticos na fronteira”, acrescentou ela.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, López Obrador negou que a prisão de Guzmán esteja ligada à chegada de Biden, dizendo que as autoridades mexicanas agiram de forma autônoma.

“Sobre interpretações, são muitas, não as compartilhamos, agimos com autonomia”, disse o presidente mexicano.