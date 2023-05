Exposição de carros antigos e modificados acontece até nesta terça no Shopping Manaus ViaNorte

A exposição de carros antigos, esportivos e tunados “Velozes & Famosos” se encerra nesta terça-feira, 30 de maio, no Shopping Manaus ViaNorte. A mostra acontece das 10h às 22h, na Praça de Eventos, localizada no 1º e 2º piso do centro de compras, com entrada gratuita.

Durante a visita, os fãs podem tirar fotos e trocar experiências com os expositores que estiverem presentes. A exposição reúne vários modelos de épocas e marcas diferentes, como Ford F-150, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan GT-R, Honda VTEC, Chevrolet Chevette e Volkswagen Brasília.

Além da excelente conservação e do cuidado de um colecionador, muitos veículos são certificados pelo Automóvel Clube do Brasil (ACDB). “Pessoas novas conhecem as relíquias do passado e criam ideias novas para os seus veículos. Aqui também reunimos carros rebaixados e com rodas grandes para os que apreciam modificações. Todos estão convidados a prestigiar este grande encontro”, destaca o gerente de Marketing do centro de compras, Vinícius Teixeira.

Já na Rede Cine Araújo, cinema localizado no Shopping Manaus ViaNorte, está em cartaz o filme “Velozes & Furiosos 10”, a última obra da grande franquia. Todas as sessões são dubladas e algumas dispõe de salas VIP e exibição em 3D. Os ingressos estão à venda nas bilheterias presenciais do centro de compras e no site da Cine Araújo: cinearaujo.com.br/.