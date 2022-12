Exército sul-coreano pede desculpas por não derrubar drones do Norte

As Forças Armadas da Coreia do Sul pediram desculpas nesta terça-feira (27) por não terem derrubado cinco drones da Coreia do Norte que atravessaram a fronteira comum, após muitas críticas por sua falta de prontidão.

A incursão da última segunda-feira (26) levou Seul a dar tiros de advertência e enviar caças e helicópteros para derrubar os drones — um aparelho chegou a se aproximar da capital.

“Ontem, cinco drones inimigos invadiram o espaço aéreo sul-coreano e nossas Forças Armadas os detectaram e rastrearam, mas pedimos desculpas porque não conseguimos derrubá-los”, afirmou o Estado-Maior Conjunto em um comunicado.

Os drones aparentemente conseguiram retornar ao Norte, apesar da operação de cinco horas de perseguição.

As Forças Armadas afirmaram que podem enfrentar “drones de ataque que representam uma ameaça real”, mas que sua capacidade é limitada contra drones espionagem, que são menores.

“Como resultado, a falta de preparação militar provocou muita preocupação pública”, acrescentou.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, declarou em uma reunião de gabinete que a prontidão militar mostrou “grandes falhas”.

Yoon ordenou a aceleração de um plano para a criação de uma unidade de drones para realizar operações de vigilância e reconhecimento nas instalações militares da Coreia do Norte. O plano inclui drones avançados.

Esta foi a primeira vez em vários anos que drones norte-coreanos entraram no espaço aéreo do Sul, após uma recente onda de testes de armas de Pyongyang.

*Com AFP